有統戰疑慮！中國兩岸學子競賽內定台灣生「保證得獎」 監委申請調查

記者楊士誼／台北報導

中國近年來舉辦許多「兩岸學子競賽」，卻被踢爆已內定台灣選手得獎的方式，招攬台灣學生前往中國交流，有統戰疑慮。監察委員林文程、田秋堇今（10）日表示，教育部雖然建立「赴陸教育交流活動登錄平台」登錄資訊，但權責機關有無確實審核？若活動違反兩岸條例該如何處理？深感關切，已申請自動調查。

據報導指出，中國近年藉由舉辦兩岸學子競賽等活動並以內定台灣選手得獎方式，招攬台灣學生赴中交流，疑為統戰策略，引發社會高度關注。教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各級學校需填報學生赴中交流活動資訊，惟據瞭解仍有部分學校未落實填報，或有教師以透過私人管道方式招攬學生參與赴陸相關活動，致難以追蹤。究相關監督管理機制是否周延？監察委員林文程、田秋堇表示，深感關切，已申請自動調查。

監委表示，各級學校於前揭「赴陸教育交流活動登錄平台」登錄相關赴陸資訊後，究相關權責機關有無確實審核？另民間團體公告或辦理赴中活動，招攬學生於寒暑假期間參與，究相關監督管理或查核機制為何？倘相關活動涉有違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」之情事，應如何處理？均有深入瞭解之必要。

