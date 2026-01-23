有線電視公司董事、股神蕭漢森涉操縱股價1500萬交保 前國民黨立委曾因同一條被判有罪

檢方認為蕭漢森涉利用公司、親友證券帳戶，以盤前掛假單、開盤前抽單等手法，炒作上市公司燁興等股票不法獲利千萬元。（圖片來源／Google街景）

前永和知名的中醫師蕭志仁之子、神秘大戶蕭漢森這次「栽了」，被控涉利用公司、親友證券帳戶，以盤前掛假單、開盤前抽單等手法，炒作上市公司燁興（2007）、亞諾法（4133）等，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處22日兵分9路發動搜索，23日諭令1500萬交保並限制出境出海及住居。

蕭漢森是「恩又博智投資」及「華允資產」公司負責人，也是上市公司大豐有線電視的董事會成員，不過，他並不是當自己投資公司的法人代表，而是擔任逢運投資在大豐電視2席董事中的一席法人董事代表。

第一代少年股神，1500萬交保限制出境

蕭漢森成名甚早，2023年《今周刊》就曾報導他的事蹟，2023年8月9日至10日期間，斥資22.87億元於集中市場取得散熱廠力致（3483）高達1.4499萬張持股，神秘大戶一次掃貨。

媒體人蔡玉真當時在臉書上寫道，原來用22.87億買下力致的神秘大戶蕭漢森，就是她24年前在財訊訪過的「華碩證券」蕭氏兄弟。

蔡玉真說 談起台灣第一代的少年股神，就要說到神秘大戶蕭漢森、蕭漢彬兄弟，還只是30出頭，每天就在股市殺進殺出，兄弟檔甚至為了不讓退佣讓別人賺走，1998年乾脆開起華碩證券。

開盤前故意拉抬或壓低股價，違反證券交易法

但這次被檢方認為蕭漢森涉利用公司、親友證券帳戶，以盤前掛假單、開盤前抽單等手法，炒作上市公司燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）、映泰（2399）共7檔股票，獲利4千多萬元。

證交所於2014年推出開盤前30分鐘股票試搓的新制，投資人可以提交買賣委託單，這些買賣單會撮合而顯示出最新的股價，但並不會在這段期間成交，等到9點開盤，這些委託單會一次性撮合，產生當天開盤價。但部分主力卻利用此制度，大量掛買賣單影響其他投資人，直到開盤前1分鐘再緊急抽單，藉此操縱股價。

其實當沖達人「權證小哥」有抱怨過這件事情，以前在開盤前故意試搓把股價拉到漲停，看起來沒有刑責的。

前國民黨立委，在康友案因類似手法被判刑

其實已經涉違反證交法，前國民黨立委吳○訓在去年8月26日還被高等法院因共同犯證券交易法第一百七十一條第二項之高買證券罪，處有期徒刑捌年肆月。

判決書中寫到，為拉抬康友公司股價，集團證券帳戶亦有於開盤前之模擬撮合時段以掛「假買單」、「假賣單」之方式試搓以測試市場買賣盤力道，並影響投資人對開盤價之預期。並透過掛低價「假買單」（俗稱「托單」、「墊單」）之方式故意製造「強勁買盤」假象。

(原始連結)





