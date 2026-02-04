有線電視跨系統合作再創新局 大台中數位攜手凱擘擴大在地內容版圖
地方中心/綜合報導
面對串流影音平台崛起與收視行為改變，有線電視產業持續透過內容整合與跨平台合作因應轉型。獨立系統業者《大台中數位》近日與《凱擘》展開頻道合作，拓展在地內容影響力。
《大台中數位》所屬「大台中生活頻道」已於1月29日正式於中部地區有線電視系統台【凱擘/豐盟及凱擘/新頻道】CH134頻道播出。此次合作新增台中山線地區及北彰化地區等西部縣市，包含已完成的TBC五大旗下系統台的頻道合作，使『大台中生活頻道』收視範圍涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、彰化五縣市共85萬戶有線電視收視戶，有效放大在地內容的傳播能量。
《大台中數位》說明，《凱擘/新頻道》所屬「凱擘彰化04台」與《凱擘/豐盟》所屬「豐盟台中台」於2/1同步於《大台中數位》CH134及CH136頻道播出，透過雙向上架機制，促進區域內容交流，為收視戶帶來更多元的頻道選擇。
據產業觀察指出，在 OTT 平台競爭加劇的環境下，有線電視透過跨系統合作與在地內容深耕，有助於強化差異化優勢。《大台中數位》表示，未來將持續深化在地製作與跨平台布局，推動區域媒體生態共榮。
頻道新增資訊：
凱擘/豐盟、凱擘/新頻道 新增頻道：大台中生活頻道（CH134）
大台中數位_新增頻道：凱擘彰化04台（CH134）、豐盟台中台（CH136）
更多詳情請至大台中數位官網：https://www.veetime.com/
