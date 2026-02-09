有美味甜點的隱世感老宅庭院咖啡廳

隱藏在西門町巷弄中老宅咖啡廳《巷日咖啡》，雖然位置低調，但帶點日系感的老房子頗有特色，飲品甜點也很有質感，所以相當有人氣，特調咖啡可以選淺焙或中深焙好讚！另外，店內有不少單人式座位，即便是獨自來看書喝咖啡也很合適喲！

就像西門町是個融合新舊文化的地方，《巷日咖啡》也融合了新舊之美，在四周都是民宅環繞的一個小空地，一間小小的獨棟建築藏於其中，儘管磚牆斑駁、地磚殘破，卻更加昭示了這裡的獨特氣質，只有老建築才具有這種帶著衝突的美，而小小的院子被精心妝點過，翠綠的植物們令這小小天地顯得生機盎然。

《巷日咖啡》除了戶外座位，一二樓也都有座位區，一樓以單人式的座位為主，二樓是要脫鞋的榻榻米，老時鐘配上老海報帶出時光的情調，店內則撥放著輕快的日文歌，氣氛不會太拘謹。

每天的甜點種類不一定，之前看過人家分享放了整顆水蜜桃的超浮誇甜點，今天雖然沒有，但正逢草莓季，有很多可愛討喜的草莓系甜點。

芭樂冰美式

儘管咖啡香氣深沉，芭樂味卻也很到位，兩種香位融合成一股沉穩幽雅又帶清新的風味，爽口宜人。

椪糖脆脆拿鐵

椪糖那微苦的焦甜香氣讓咖啡喝起來有個別於一般甜咖啡的甜味，整體滋味淡甜順口，咖啡味也香醇柔和。

鹹蛋黃花生千層

花生味不是很強勢的那種，是淡淡柔柔、溫柔取向的滋味，鹹蛋黃則主要是上面的淋醬，香氣濃郁，再配上香濃的椪糖，三種香味融合後在口中形成一股迷人的滋味，濃香恰好、鹹甜和諧，多吃幾口也沒有覺得很膩。

莓戀提拉米蘇

馬斯卡彭佔了極大部分，非常濃醇，另外再有苦苦的可可粉及淡淡的酒香加強層次感，當季的新鮮草莓除了添上浪漫氣息也帶來酸甜多汁，降低了大量奶餡的膩感，種種元素加起來便成了這道濃香可口又帶清新的草莓提拉米蘇。

以上，藏在西門町的質感咖啡廳，分享給大家！

巷日咖啡 Hikari Coffee&Dessert

地址：臺北市萬華區漢中街171巷2弄6號





