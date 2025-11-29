有老化跡象！21歲大貓熊圓圓邁入高齡觀察期
[NOWnews今日新聞] 台北市立動物園今（2025）年為大貓熊「圓圓」安排例行全身健康檢查，近日由園方獸醫團隊邀請台灣大學獸醫專業學院、台灣大學醫學院台大醫院麻醉部、台灣大學牙醫專業學院/臺大醫院牙科部牙髓病科、口腔顎面外科及牙周病科、台灣大學動物科學技術學系、行政院農業委員會畜產試驗所等大學專家合作執行，完成大貓熊「圓圓」客製化高規格「健檢套餐」，整體檢查過程順利，心臟、消化道等主要器官功能皆維持正常穩定。
動物園在11月28日上午，為大貓熊「圓圓」進行年度健康檢查，整體檢查過程順利，器官功能皆維持正常穩定。然而，隨著大貓熊「圓圓」年紀增長，本次健檢也觀察到有身體部分機能開始出現愈趨明顯的老化跡象，顯示大貓熊「圓圓」已正式邁入高齡觀察期。
本次健檢項目包括全身X光、電腦斷層掃描、血液與生化分析、牙科、眼科及心腹超音波等。結果顯示「圓圓」目前主要器官功能良好，心臟與腹腔器官功能基本正常，胃與食道內視鏡亦未見異常。
隨著年紀增長，大貓熊「圓圓」在眼科、腎臟與脊椎等部位呈現高齡動物常見的生理變化，然皆在可管理的範圍內。大貓熊「圓圓」在2023年即發現腰椎骨刺，隨著年齡增長，脊椎退化的變化更為明顯。園方透過持續的雷射護理與保養藥物給予相關照護，目前大貓熊「圓圓」的活動力仍良好，未出現明顯疼痛或異常跡象。部分檢查項目也顯示血壓略有上升的趨勢，尿液蛋白質指標較以往略高。這些變化多屬高齡大貓熊自然且可管理的生理現象，沒有急迫性的健康危機，但意味著大貓熊「圓圓」需要更細緻、貼心的高齡長照。
在牙科方面，大貓熊「圓圓」原本牙口就較弱，在保育員長期細心的日常照護下維持穩定、完成必要清潔並將持續追蹤。 針對本次健檢結果，動物園已啟動更完整的高齡照護模式，調整照護方式以符合大貓熊「圓圓」進入老年期的需求。園方將提高血壓與腎臟功能的監測頻率，並調整飲食配方，包括竹葉比例與優化主食營養組成，以協助維持健康體況。同時，也會持續進行牙科追蹤，並在生活環境與行為豐富化上進行優化，使大貓熊「圓圓」的活動更舒適，減輕脊椎退化帶來的潛在負擔。
隨著圓圓正式進入高齡期，照護團隊將以更細緻、柔和的方式陪伴牠變老，並依據多年累積的健康資料調整醫療與日常照護策略，確保牠的生活品質穩定、舒適。
未來將持續與國內外合作夥伴分享高齡大貓熊的照護經驗，精進相關醫療技術，讓大貓熊「圓圓」在熟悉、安心的環境中穩定生活。大貓熊「圓圓」身體變化屬於自然老化的一部分，目前仍在可掌握與可管理的範圍內。動物園會用最適切、最溫和的方式陪伴牠，讓牠平穩、安全地迎接銀齡生活。
