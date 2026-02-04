有老鼠！台北市大安區漢他病毒一死 民眾驚街頭肥鼠竄

即時中心／林韋慈報導

台北市大安區驚傳今年國內首例漢他病毒症候群死亡病例，一名70多歲男子發病8天後不治，住家周邊捕獲的老鼠亦驗出病毒抗體陽性。昨（3）日也有民眾在大安區目擊多隻大老鼠在街頭，發上社群平台，並表示這是下午三點，令他頭皮發麻。

衛福部疾管署1月30日公布該起個案。該名男子1月上旬出現發燒、呼吸喘及腸胃道症狀，送醫後病況惡化，1月13日因敗血症併發多重器官衰竭死亡，經通報與檢驗後確診為漢他病毒症候群。疾管署指出，家屬反映個案住家有鼠類活動痕跡，環保單位隨即在住家周邊及相關活動地點捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家附近捕獲的鼠隻檢出漢他病毒抗體陽性。

有民眾指出，是前台北市長柯文哲任內刪掉了滅鼠消毒預算，並且現任的台北市長蔣萬安上任都快一屆了，至今沒有恢復預算，所以大安區出現二十幾年來第一起漢他病毒致死事件。對此，國民黨台北市議員王欣儀指出，過去郝龍斌擔任市長期間，北市每年10月均辦理全市同步「滅鼠週」，由市府跨局處與里鄰共同執行，成效顯著，但該政策在前市長柯文哲任內取消，導致各里防治行動零散，防疫網出現破洞。她呼籲市府儘速恢復全市統一行動。

而日前也有許多民眾在台北地區目擊老鼠蹤影，昨日有民眾以「勞贖」的Tag，戲謔表示有老鼠出現在下午三點的北市大安區街頭，而也有另名民眾發文表示「超噁」，稱自己在早上7點初的全家機場捷運店（台北市中正區）發現食物架上有米奇（老鼠），並且老鼠「一直在吃東西」。當有名女生跟超商店員表示時，只見店員很淡定的拿著掃把在架上趕，老鼠便直接在「貨架竄」，甚至在常買的那層三明治，她表示，「真是要吐了，沒錄影，只拍了一張照片，已通報1999。」

疾管署表示，漢他病毒為人畜共通傳染病，主要透過吸入受鼠類排泄物污染的氣溶膠傳播，台灣目前無人傳人案例。由於尚無特效藥或疫苗，預防重點在於「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，包括妥善處理廚餘、封堵入侵孔洞、保持環境清潔，並加強熱區捕鼠與管理。環保局也呼籲，民眾若於公共區域發現鼠類活動，可撥打1999市民熱線通報，協助即時處理。

















