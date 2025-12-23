有聯繫？母停繳電話費 卻資助張文生活費

張文的平板不是使用SIM卡，而是網購eSIM，疑似避免與人接觸。（圖／TVBS）

張文隨機殺人案件持續引發關注，警方追查發現張文是典型孤狼作案者，長達兩年未與母親聯繫，但仍獲母親資助生活費。調查中，警方在張文投宿的商旅發現2台平板電腦，這些設備沒有門號而是使用eSIM連網，疑似為方便網購取得。另一個令人費解的謎團是，張文母親去年7月開始停繳兒子電話費，卻持續代繳停車費，引發外界質疑母子間究竟有無聯繫，以及母親如何得知兒子不需使用手機。

張文的平板不是使用SIM卡，而是網購eSIM，疑似避免與人接觸。（圖／TVBS）

警方深入調查張文案件後確認他確實是孤狼作案，其長達一年半的殺人計畫全程未使用手機，而是透過平板電腦來策劃。警方在商旅房間內除了發現平板、汽油彈、黑色布膠帶及短刀外，還查出這些平板除了連結WiFi上網查詢資料外，還購買eSIM來提供網路。張文選擇較少見的eSIM而非傳統SIM卡引起調查人員注意。

通訊行店長阿群解釋，eSIM與實體SIM卡最大的差別在於前者無法取出轉移。他表示，eSIM最大的優點是取得方便，用戶只需在網路上填寫資料後，系統會寄送QR碼到電子信箱，不論是將其存為圖檔掃描或直接用鏡頭掃描，都能立即變成可使用的電話卡。阿群補充，不管使用eSIM還是SIM卡，都能被追蹤定位，張文很可能是透過網路購買eSIM以減少與人接觸。

調查至今仍有一個疑點：張文在112年搬離桃園住處後就與外界斷聯，不使用社群軟體，只用通訊軟體告知房東已繳房租。他在老家留下一支iPhone 7手機，直到113年7月，因母親停止繳納電話費而被停用。然而在這一年半期間，張文母親持續幫兒子繳納停車費等款項，這引發疑問：母親如何與張文聯繫？她又如何得知兒子需要用車但不需要使用手機？母親聲稱兩年未與兒子聯繫，卻能資助張文金錢及生活所需雜費，手機停話的時機點也充滿疑點。

