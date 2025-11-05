有肉吃了！豬肉解禁 農業部曝「這天起」可買到溫體豬

即時中心／廖予瑄報導

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟，疫調結果確認全國僅發現單一案例場，且現階段並無擴散跡象。身兼非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官的農業部長陳駿季今（5）日下午宣布，明（6）日中午12時起開放活豬運輸、7日起開放屠宰；農業部指出，最快可以在7日的黃昏市場見到溫體豬，而傳統市場肉攤則是在8日上午開始販售國產豬。

農業部表示，由於國內豬肉大多需經過拍賣、屠宰後才會上到傳統市場，而7日開放後，國內的肉品市場也會在7日早上至傍晚這段時間進行拍賣，後續再進入屠宰的程序，因此最快可以在7日的黃昏市場見到溫體豬，但大部分的傳統市場肉攤則是在8日上午開始販售國產豬。

時間序如下：

11月7日上午至傍晚，肉品市場陸續進行拍賣

11月7日晚上，進行屠宰相關作業

11月7日黃昏市場，溫體豬上市（較少）

11月8日早上的傳統市場，溫體豬上市（較多）

