有能力包養女人的男人最愛開啥車？52%乾爹自爆車內「這件事」做上癮

男人擁有名車不僅是財力的象徵，更是通往浪漫關係的秘密通行證，而那些有能力包養女人的「乾爹」們，究竟都開什麼車？根據亞洲知名成人交友平台 Sugarbook 的最新調查，這群金主不僅對德系豪車情有獨鍾，車室內的「私密互動」更是讓人看了臉紅心跳，揭開了成功男人在鋼鐵外殼下，最真實的情感與慾望。

【揭秘「乾爹」車庫：雙 B 穩坐龍頭，豪車是基本標配】

在 Sugar Daddy （中文常譯為「乾爹」、「金主」或「凱子爹」）的世界裡，車子就是最直觀的名片。根據《2025 Sugar Daddy 最愛車款大調查》，德系豪華品牌BMW與賓士 (Mercedes-Benz) 是金主們的首選，分別佔比 23% 與 19%。

有趣的是，雖然擁有千萬超跑的頂級金主約占 7%，但大多數（約 58.5%）的乾爹偏好價格在 200 萬至 500 萬之間的豪華車款，這顯示出「低調奢華」且不失面子的品味。此外，日本國民品牌Toyota意外擠入前三名，顯示部分有錢男人的務實性格，將耐用與低調視為生活的另一種層次。

《2025 Sugar Daddy 最愛車款大調查》一覽表。（圖／Sugarbook提供）

【最愛在車內做什麼？數據曝光讓人臉紅】

這份報告最吸睛的焦點，莫過於車室內的「空間利用」。調查顯示，高達52% 的乾爹坦言曾在車內發生親密行為（壞壞），而這項數據與車價成正比：開著保時捷 (Porsche)、特斯拉 (Tesla) 與雙 B 的男士，對於「車震」的接受度最高。

其中，保時捷車主被點名為「最愛車震」的族群，或許是性能跑車的熱血基因激發了腎上腺素。相較之下，約有 33.2% 的男性則走紳士浪漫路線，認為在車內「抱抱就好」，將車內當作情感醞釀的溫馨港灣，進一步的發展則留給私密空間。

車內親密關係行為態度調查表。（圖／Sugarbook提供）

【金主不只求肉體：近六成渴望「長期的愛」】

雖然親密關係是誘因，但數據翻轉了外界對包養關係的既定印象。調查發現，除了 84.5% 的受訪者尋求親密關係外，更有55% 的乾爹渴望「長期戀愛約會」，甚至有 13.5% 的人（特別是 Tesla、Lexus 與賓士車主）是在尋找正式的婚姻對象。

55% 的乾爹渴望「長期戀愛約會」。（圖／Sugarbook提供）

這反映出在物質無虞的背後，成功男性更渴望被理解與真實的陪伴。從陪同用餐、小酌，到出席社交派對，他們追求的不只是肉體交易，而是一種「互惠式」的情感支持，讓車子不只是移動工具，更是通往靈魂伴侶的移動城堡。

