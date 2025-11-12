「有臉有放假」都市傳說破功？ 蔣萬安：依科學決策放颱風假

儘管這次沒宣布放颱風假，蔣萬安臉書上依然放上自己的露臉照，讓網友感嘆「都市傳說沒了」！（圖：蔣萬安臉書）

面對鳳凰襲台威脅，台北市連續兩天都正常上班上課，有網友發現以前只要宣布正常上班上課，蔣萬安都不會在臉書放上自己的照片，不過這次連續兩天都打破慣例，被虧流傳已久的「都市傳說」沒了！對此蔣萬安今天（12日）強調，決定放假與否都依照科學專業數據；也提到這次他其實更關心宜蘭災情。（張柏仲報導）

有網友質疑是不是已經打破「放假才放帥照」的慣例？蔣萬安笑說北市府就是依照科學與專業的數據，把氣象團隊提供給市府的相關資料，經過充分交換意見與討論後作決定，一切都依照相關標準、相關科學、相關數據。

身為宜蘭女婿的蔣萬安也說他這次更關心宜蘭的災情，他表示昨天晚上就特別關注、妻子石舫亘也非常關心在宜蘭幾處包括蘇澳、冬山都出現積淹水。蔣萬安也在第一時間與代理縣長林茂盛聯絡，詢問是否需要台北市即刻提供相關支援，都可以隨時派人力機具，包括移動式抽水機到宜蘭協助，儘管讓宜蘭積淹水災情得以復原。

蔣萬安透露林茂盛說目前積淹水已經慢慢消退，還是有幾處可能需要後續協助，他也請對方不用客氣，隨時連絡，也交代相關單位與宜蘭消防及公務單位對接，只要有需要隨時前往支援。