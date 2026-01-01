有致癌、心血管疾病風險！醫師：我從來不吃「這3類」食物

生活中心／林奇樺報導

迎來2026年，相信很多人都對自己立下了新的期許，也有不少人都希望在未來新的一年的生活方式能夠更健康。初日診所減重專科醫師陳威龍日前就特別指出了自己從來不吃的8種食物，也許大家可以減少這8種食物的攝取，讓自己新的一年能夠健康起來！

醫師不吃的食物一：油炸食物

陳威龍指出，經常食用油炸食品與心血管疾病及第二型糖尿病風險呈正相關。（圖／翻攝自初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit YouTube）

初日診所減重專科醫師陳威龍在影片中指出，他個人長期刻意避免攝取部分對健康影響較大的食物，其中第一類就是油炸食物，包括炸雞、薯條與鹹酥雞等。他說明，研究顯示，經常食用油炸食品與心血管疾病及第二型糖尿病風險呈正相關，主因在於油炸過程中，油脂容易氧化並產生反式脂肪酸與其他氧化物質，長期攝取與高血壓、血脂異常及代謝風險增加有關。

廣告 廣告

醫師不吃的食物一：含糖飲料

陳威龍指出，含糖飲料與體重增加之間具有明顯關聯，而肥胖本身也會提高罹癌風險。（圖／翻攝自初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit YouTube）

陳威龍接著提到，第二類他從來不吃的食物是含糖飲料，包含手搖飲與汽水。他指出，許多含糖飲料一杯的含糖量，往往就已超過一天建議攝取上限，而含糖飲料與體重增加之間具有明顯關聯。肥胖本身也會提高至少13種癌症的罹患風險。他引用美國大型追蹤研究指出，每天飲用兩杯以上含糖飲料，會直接增加肥胖與癌症相關風險，長期高糖攝取同時也會提高第二型糖尿病與心血管疾病的風險。

醫師不吃的食物一：加工肉類

陳威龍指出，加工肉類已被世界衛生組織列為第一類致癌物。（圖／翻攝自初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit YouTube）

第三類則是加工肉類，包括香腸、熱狗與培根等。陳威龍說明，加工肉類已被世界衛生組織列為第一類致癌物，每天只要多攝取50公克加工肉，大約一根熱狗的份量，罹患大腸癌的風險就會增加18%。他指出，加工肉中常添加的亞硝酸鹽，在體內可能形成多種致癌物質，被認為是加工肉致癌的重要機轉之一，加上煙燻及高溫烹調過程所產生的化學物質，也會對腸胃道造成長期負擔。

陳威龍強調，自己不吃這些食物並非因為口味問題，而是考量其對健康可能帶來的長期影響。

更多三立新聞網報導

慎防10度以下低溫！寒潮爆發？鄭明典曝機率示警：氣溫驟降

爆新竹棒球場挖7包土去向！前官員：放在高虹安市長室

揭鄭麗文1言論最大威脅！百萬YT網紅：告訴中共侵台有人配合開門

很多台灣人天天吃！營養師列「傷腎前5名」美食 這食物早餐很常出現

