有興趣嗎？沙烏地宣布：對外國投資人開放股市交易

2019年12月，沙烏地阿美石油公司在沙烏地股市首次公開募股（IPO）。美聯社資料照片



沙烏地阿拉伯政府宣布，對所有外國投資人開放該國股市；這是沙烏地「願景2030」（Vision 2030）計畫的一環，旨在實現經濟自由化，並減少對石油的依賴。

日經亞洲5日報導，以往直接投資沙烏地證券交易所（Saudi Exchange，又稱Tadawul）股票的管道，先前僅限於當局挑選的合格外國機構投資人。

不過自本月1日起，規模較小的機構、基金、家族辦公室及個人投資人，也能在毋需透過交換交易或指數股票型基金的情況下參與投資。

自沙烏地資本市場管理局（CMA）上月6日宣布這項變革以來，沙烏地全股指數（Tadawul All-Share Index）已大漲約10%，扭轉前10週的跌勢。

總部位於杜拜的交易服務公司Scope Markets高級市場分析師亞庫特（Mohanad Yakout）指出，沙烏地股價跳升顯示，投資人將此舉視為「上修市場估值的有意義催化劑」。

根據沙烏地資本市場管理局的數據，截至2025年底，沙烏地阿拉伯交易所的市值已達到8.8兆沙烏地里亞爾（約74.4兆元台幣），是中東地區市值最高的市場。此外，在2025年前三季，外國投資人的持股市值年增920億，達5900億沙烏地里亞爾（約4兆9870億元台幣）。

許多基準指數成分股公司已將外國投資者視為主要投資者。電力和電信產品及解決方案製造供應商Al-Babtain Power & Telecom公司，有33.8%的股份由外國投資人持有。雲端服務和資料中心顧問公司Edarat Group的24.6%股份，以及行動電信服務供應商Etihad Etisalat的23.74%股份，也都由海外股東持有。

沙烏地上市公司的外國持股49%上限依然存在，但亞庫特表示，自由化為沙烏地證券交易所增加新面向。他指出：「此舉強化與阿拉伯聯合大公國爭奪區域金融龍頭地位的競爭，而阿聯市場在歷史上一直受益於更寬鬆的外國持股制度。」

過去十年，沙烏地政府試圖透過放寬監管、開放電影院、推出旅遊簽證，以及申辦2034年世界盃足球賽和2030年世界博覽會（World Expo 2030）等重要全球活動來改善形象。不過身為伊斯蘭國家的沙烏地阿拉伯，目前仍持續禁酒。

沙烏地政府今年1月實施一項允許外國非穆斯林擁有房產的新法律，這也是2030願景的一部分。

沙烏地政府近來因油價重挫而面臨壓力。去年10月，政府將2025年預算赤字預測上調一倍以上，達到國內生產毛額（GDP）的5.3%。在最新的初步預算報告中，政府預計今年財政赤字為1650億沙烏地里亞爾，佔GDP的3.3%。

儘管財政赤字在沙烏地通常被視為經濟開放的驅動力以及石油多元化的結果，部分觀察家仍警告，投資沙烏地市場仍存在顯著風險與不確定性，因為許多主要公司與國家利益高度掛鉤。

在沙烏地證券交易所上市的能源、化工、物流、銀行與公用事業公司，如沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、沙烏地基礎工業（Saudi Basic Industries）、拉吉希銀行（Al Rajhi Bank）及國際電力與水務公司（ACWA Power），因能以合理的價格提供成長，深受亞洲投資人青睞。然而，這些戰略性產業也受到政府嚴密的控制與審查。

中東與北非投資顧問公司Azure Strategy合夥人高爾（Alice Gower）分析：「競爭受到限制，政府參與度高，且決策反映的是長期戰略優先事項，而非短期股東回報。」

但她也指出，沙烏地市場的規模與流動性有助降低部分風險，特別是對於尋求長期持股的投資人而言。

相較之下，杜拜股市雖然上漲潛力更大，但由於其與房地產、零售業以及投資者情緒波動密切相關，因此也面臨更大的周期性風險。分析師表示，這些因素意味著投資人在投資杜拜股票時，往往採取更具策略性和機會主義的策略。

沙烏地阿拉伯並未實施正式的資本管制，外國投資人通常能自由匯回資本與利潤，並且無限制地轉換貨幣。此外，沙烏地阿拉伯實施穩定的匯率制度，里亞爾與美元掛鉤。

總部位於倫敦的經濟學人資訊社（EIU）中東與非洲區編輯總監塔克（Pratibha Thaker）表示，這些都有助增強投資人信心，但她也指出其他隱憂。

塔克說：「外資持股限制、產業限制和行政摩擦等間接限制仍然存在，這些因素仍然會影響投資決策，並限制尋求控制權的策略。」

分析師還提到經濟高度依賴油價的風險，以及投資人缺乏股東保護的問題。儘管如此，部分人士預期，沙烏地政府將在願景2030計畫下，進一步推動自由化方案。

高爾表示：「最大的變動因素將是外國持股上限的任何變動，這被認為是今年稍晚可能採取的措施。」

