有興趣嗎？沙烏地宣布：對外國投資人開放股市交易
沙烏地阿拉伯政府宣布，對所有外國投資人開放該國股市；這是沙烏地「願景2030」（Vision 2030）計畫的一環，旨在實現經濟自由化，並減少對石油的依賴。
日經亞洲5日報導，以往直接投資沙烏地證券交易所（Saudi Exchange，又稱Tadawul）股票的管道，先前僅限於當局挑選的合格外國機構投資人。
不過自本月1日起，規模較小的機構、基金、家族辦公室及個人投資人，也能在毋需透過交換交易或指數股票型基金的情況下參與投資。
自沙烏地資本市場管理局（CMA）上月6日宣布這項變革以來，沙烏地全股指數（Tadawul All-Share Index）已大漲約10%，扭轉前10週的跌勢。
總部位於杜拜的交易服務公司Scope Markets高級市場分析師亞庫特（Mohanad Yakout）指出，沙烏地股價跳升顯示，投資人將此舉視為「上修市場估值的有意義催化劑」。
根據沙烏地資本市場管理局的數據，截至2025年底，沙烏地阿拉伯交易所的市值已達到8.8兆沙烏地里亞爾（約74.4兆元台幣），是中東地區市值最高的市場。此外，在2025年前三季，外國投資人的持股市值年增920億，達5900億沙烏地里亞爾（約4兆9870億元台幣）。
許多基準指數成分股公司已將外國投資者視為主要投資者。電力和電信產品及解決方案製造供應商Al-Babtain Power & Telecom公司，有33.8%的股份由外國投資人持有。雲端服務和資料中心顧問公司Edarat Group的24.6%股份，以及行動電信服務供應商Etihad Etisalat的23.74%股份，也都由海外股東持有。
沙烏地上市公司的外國持股49%上限依然存在，但亞庫特表示，自由化為沙烏地證券交易所增加新面向。他指出：「此舉強化與阿拉伯聯合大公國爭奪區域金融龍頭地位的競爭，而阿聯市場在歷史上一直受益於更寬鬆的外國持股制度。」
過去十年，沙烏地政府試圖透過放寬監管、開放電影院、推出旅遊簽證，以及申辦2034年世界盃足球賽和2030年世界博覽會（World Expo 2030）等重要全球活動來改善形象。不過身為伊斯蘭國家的沙烏地阿拉伯，目前仍持續禁酒。
沙烏地政府今年1月實施一項允許外國非穆斯林擁有房產的新法律，這也是2030願景的一部分。
沙烏地政府近來因油價重挫而面臨壓力。去年10月，政府將2025年預算赤字預測上調一倍以上，達到國內生產毛額（GDP）的5.3%。在最新的初步預算報告中，政府預計今年財政赤字為1650億沙烏地里亞爾，佔GDP的3.3%。
儘管財政赤字在沙烏地通常被視為經濟開放的驅動力以及石油多元化的結果，部分觀察家仍警告，投資沙烏地市場仍存在顯著風險與不確定性，因為許多主要公司與國家利益高度掛鉤。
在沙烏地證券交易所上市的能源、化工、物流、銀行與公用事業公司，如沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、沙烏地基礎工業（Saudi Basic Industries）、拉吉希銀行（Al Rajhi Bank）及國際電力與水務公司（ACWA Power），因能以合理的價格提供成長，深受亞洲投資人青睞。然而，這些戰略性產業也受到政府嚴密的控制與審查。
中東與北非投資顧問公司Azure Strategy合夥人高爾（Alice Gower）分析：「競爭受到限制，政府參與度高，且決策反映的是長期戰略優先事項，而非短期股東回報。」
但她也指出，沙烏地市場的規模與流動性有助降低部分風險，特別是對於尋求長期持股的投資人而言。
相較之下，杜拜股市雖然上漲潛力更大，但由於其與房地產、零售業以及投資者情緒波動密切相關，因此也面臨更大的周期性風險。分析師表示，這些因素意味著投資人在投資杜拜股票時，往往採取更具策略性和機會主義的策略。
沙烏地阿拉伯並未實施正式的資本管制，外國投資人通常能自由匯回資本與利潤，並且無限制地轉換貨幣。此外，沙烏地阿拉伯實施穩定的匯率制度，里亞爾與美元掛鉤。
總部位於倫敦的經濟學人資訊社（EIU）中東與非洲區編輯總監塔克（Pratibha Thaker）表示，這些都有助增強投資人信心，但她也指出其他隱憂。
塔克說：「外資持股限制、產業限制和行政摩擦等間接限制仍然存在，這些因素仍然會影響投資決策，並限制尋求控制權的策略。」
分析師還提到經濟高度依賴油價的風險，以及投資人缺乏股東保護的問題。儘管如此，部分人士預期，沙烏地政府將在願景2030計畫下，進一步推動自由化方案。
高爾表示：「最大的變動因素將是外國持股上限的任何變動，這被認為是今年稍晚可能採取的措施。」
更多太報報導
美俄最後一項核武條約到期 兩大核強國處於「約束力真空」狀態
記憶體晶片荒 惠普、宏碁、華碩首度考慮採用中國DRAM
29省齊降目標！中國2026難拚「保5」 GDP增速恐探40年新低
其他人也在看
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
外資銀彈狂灌、漲停燈滿天飛！「這記憶體大廠」再成主戰場 還有「這兩檔」被點名最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股4日先蹲後跳，早盤一度走弱，隨後買盤回籠強勢翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量放大至6,853...
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
外資大砍726億 台積電領跌大盤跳水/面板雙虎爆量百萬張 觀光股吸金撐盤/金銀暴漲暴跌誰在推？中國大媽掃貨掀大浪｜Yahoo財經掃描
受AMD財測不佳拖累，資金撤出AI與半導體族群，AI科技股賣壓再起，美股四大指數走勢分歧。那斯達克指數下跌1.51%、標普500指數下挫0.51%、費城半導體指數重挫4.36%，僅道瓊工業指數挺住收漲0.53%。個股方面，AMD重挫17.31%成為盤面焦點，輝達下跌3.41%、美光大跌9.55%、博通下挫3.83%，台積電ADR也回落2.98%，科技權值走弱拖累大盤氣氛。 亞股方面跟隨美股偏弱，日經指數下跌0.88%、韓股持續走弱重挫3.86%；港股小幅走揚0.07%，上海綜合指數下跌0.64%，區域股市漲跌互見。 回到台股，加權指數終場下跌488.54點，收在31,801.27點，成交金額6,913.59億元，量能仍維持高檔；權王台積電(2330)受國際半導體賣壓影響走弱，拖累指數表現，盤面以題材與族群輪動為主，面板、記憶體以及太空題材成交持續熱絡，金融族群如富邦金(2881)、中信金(2891)等表現相對抗跌，但整體仍籠罩在電子股賣壓之下。
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀
台股昨（3日）大漲571點，記憶體族群卻再度成為重災區，華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重挫，跌幅介於5.6%至9%之間。市場傳出大陸記憶體廠商發動低價戰，但摩爾投顧分析師陳昆仁指出三大疑點，認為這類利空消息應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」。
台積電熊本2廠擬升級3奈米 業內解析「魏哲家想什麼？」
全球晶圓代工龍頭台積電布局日本再傳重大進度。董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，針對台積電在日本的投資布局進行深度交流。台積電正評估將興建中的熊本第二座晶圓廠（JASM）製程技術，由原訂的6奈米直攻更先進的3奈米，此舉象徵日本將正式進入先進製程核心戰場。
台股盤中震盪翻紅！「這檔」目標價調升至300元 猛炸249億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（4）日受美股四大指數翻黑拖累，以32196.57點開出後不久，便下跌230.51點失守32000大關；截至上午11時30分，加權指...
老AI漲不動？緯創廣達鴻海苦撐平盤 專家示警：別追價也別殺低
台股今（4）日盤面焦點聚焦面板、低軌衛星、記憶體、太陽能、PCB等族群，反觀廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）等「老AI」伺服器概念股持續在平盤震盪整理。分析師提醒，今日不適合積極進場追價老AI股，因短期仍面臨成本上升與獲利壓力的雙重考驗；若投資人手中已有持股，現階段也不必急於殺低。
黃金白銀慘崩想撿便宜？專家曝進場時機
[NOWnews今日新聞]黃金與白銀價格在上週五經歷了歷史性暴跌，以慘淡的跌幅收盤。雖然有許多散戶投資人想趁此時進場撿便宜，但市場專家警告，這波跌勢目前未必是進場「抄底」的好時機，較理想的時間點可能要...
不配息的0050！凱基009816上市三日狂捲80萬張爆量
不配息的0050，凱基台灣 TOP 50（009816） 自2月3日掛牌以來，憑藉首創的「不配息再投入」機制吸引全台資金湧入，統計上市短短3天，累積成交量已突破80萬張大關。其中掛牌首日終場即成交逾36萬張，刷新今年以來台股 ETF 單日成交量王。
【Yahoo早盤】台股一度跌250點回測3萬2 分析師黃紫東：收紅空間有限
中東地緣政治緊張情勢再起，美股四大指數皆墨，台股今（4）日開盤漲1.21點，以32,196.57點開出，盤中一度跌逾250點至31,942.28點後收斂，在3萬2整數關卡附近震盪。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股今日雖有反彈嘗試，但在權值股動能不足、短線套牢與停損賣壓尚未完全消化的情況下，盤勢以整理為主，收紅空間有限。
記憶體目標價曝光！「2檔龍頭」慘遭下殺外資急搶救 喊話它仍是首選：DDR4恐供應短缺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導記憶體昨（4）日才剛爆發行情，今（5）日就遭到市場下殺！南亞科（2408）日前公布最新財報，其1月營收達153.1億元，月增27....
記憶體慘遭調節！南亞科大跌6.27%炸215億元 「這檔」同步臉綠噴量20.6萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受龍頭股台積電（2330）下跌影響，台股大盤今（5）日走綠，截至1點10分，加權指數來到31888.57點，下行401.24點或1.24%，成...
金融股出頭天！台新新光金領軍30檔全紅成資金避風港
美股震盪，電子股承壓，權重第二大的金融股今（3）日獲避險資金青睞轉進，開盤後超過30檔全數上漲，只有華票（2820）一檔平盤。在台新新光金（2887）與國泰金（2882）連袂漲逾2%，富邦金（2881）前天盤後獲300張99.9元鉅額交易加持，連二天上攻站上93元，又有外資加碼凱基金（2883）高居第一位，激勵類股指數齊力向上攻，一度漲逾1.6%，成為盤面抗跌焦點股。
22檔台股ETF 出演2月除息秀
2月將除息的台股ETF高達22檔，合計共254.99萬投資人參與。其中包括中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動群益台灣強棒（00982A）等四檔，預估年化配息率均飆破10％。
銀行帳戶14種異常態樣小心被凍！金管會打詐再升級
疑似不法的可疑帳戶樣態愈來愈多！銀行局副局長王允中3日發布修正存款帳戶相關辦法，把八種可疑或異常表徵態樣新增或調整列入第二類帳戶，目前累計已有14種可疑態樣會讓銀行高度警覺，甚至重大或急迫情形時要通報高檢署，並依程度採不同措施，包括結清、凍帳戶、凍部分帳戶等，預計最快今年四月中就可上路。
散戶不買了？撐盤力量減弱 美股漲勢恐踩煞車
根據《彭博》周二 (3 日) 報導，美國股市近期漲勢可能面臨考驗。做市商花旗證券指出，推動上月股市大漲的散戶買盤熱潮，已開始出現降溫跡象，後續能否延續動能仍有變數。