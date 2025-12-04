「有花有畫」雙人聯展點亮雲林分院 藝術陪伴民眾走過溫暖歲末

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】臺大醫院雲林分院虎尾院區自12月4日起於二樓藝文走廊推出「有花有畫｜走過美好的自己」雙人聯展，由花藝家林秀玲（花花）與插畫家張眞輔攜手展出，以跨界藝術為醫療場域注入美感與生命力。院方今日舉辦開幕記者會，由院長馬惠明親自主持，感謝兩位藝術家以溫暖且具深度的作品，讓醫院成為兼具醫療與人文的療癒空間。

藝術走進醫療、陪伴民眾走過歲末，「有花有畫」花藝家林秀玲、插畫家張眞輔攜手聯展，展期即日起至12月31日在臺大醫院雲林分院虎尾院區溫暖登場。（圖／記者洪佳伶攝）

院長馬惠明表示，「有花有畫」象徵生命的多彩樣貌與創作帶來的力量。面對疾病挑戰時，藝術能成為患者與家屬的勇氣與支持，亦是雲林分院推動「醫療結合藝術」的重要精神。院長同時分享，虎尾院區新醫療大樓已正式動土，未來將邁向智慧化醫院，但科技進步之餘，更重視以人為本的醫療價值，希望每位走入院區的人都能感受到溫度與關懷。

本次展覽作品風格多元且具感染力。林秀玲老師以三十年花藝經驗，呈現自然、生活與生命力的柔美語彙；張眞輔老師則以豐富想像、細膩筆觸與深厚在地情感描繪土地與人情。兩位藝術家的作品進入院區，不僅增添空間美感，也陪伴病患、家屬與醫護，在繁忙與不安中獲得片刻療癒。

雲林分院持續致力推動「以人為本」的醫療環境。院長馬惠明表示，醫療除了專業，更需情感與關懷，而藝術正是陪伴的重要力量。他期盼透過本次展覽，民眾能在花與畫之間獲得心靈滋養，帶著希望迎接嶄新的 2026年。「有花有畫｜走過美好的自己」展期自12月4日至12月31日，地點位於虎尾院區二樓藝文走廊，歡迎民眾前往欣賞。

