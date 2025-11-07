有茶香布丁的復古老宅咖啡廳，時光彷彿凝結了

如果你也喜歡復古優雅的老宅咖啡廳，那推薦來《富富》喝杯咖啡。兩層樓的日系喫茶咖啡廳氣氛唯美浪漫，隱約透著街色的白紗簾隔絕了城市的喧鬧與忙碌，一杯好喝的奶油美式再配上一只點綴著奶油的伯爵布丁，時光是如此優雅又愜意！

《富富》有著日系復古喫茶屋的氛圍，深色的木製家具配上深綠色的小圓桌，不用過多的裝飾就有一種懷舊又略帶貴氣的情調，頗具時光感的老物件讓每個角落都令人玩味。

裝在高腳盤的點心看起來真是格外精緻啊！

奶油美式冰咖啡

基底的咖啡是走酸香路線，本來我不太愛酸的咖啡，不過這杯我可以！加了大量鮮奶油的咖啡，互相瀰漫的黑白漸層好美，鮮奶油濃濃醇醇的香氣讓底下很苦的咖啡變得濃濃柔柔，喝起來濃滑濃滑的，把我不太擅長的酸咖啡修飾許多，很好喝。

伯爵布丁

伯爵茶很有存在感，除了外觀有伯爵茶葉，布丁的伯爵茶香也很重，茶味香噴噴的，吃完口齒留香。

真喜歡這裡的氣氛，臨時放入的咖啡廳行程，成了今天美好的插曲！

富富

地址：台北市中正區開封街一段95巷3號





