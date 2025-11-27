有藍委挺院版財劃法 卓揆遺憾黨意決定行為

▲卓榮泰表示有部份在野立委認同院版《財劃法》，遺憾黨意決定了行為。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.27）

[NOWnews今日新聞] 藍白日前於立院強渡《財劃法》掏空中央財源，總統賴清德昨日也特別提及，若按照在野修法版本，中央勢必舉債5000多億元將違反《公債法》，對此行政院會今（27）日通過《財劃法》部分條文修正覆議案，也是院長卓榮泰任內第8度覆議，卓榮泰也提別呼籲國會詳細審視覆議案，別錯上加錯，也提及有在野立委肯定院版《財劃法》，「但是黨的意識卻決定了他們的行為，深感遺憾」。

藍白本月14日三讀通過《財劃法》修正草案，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，此外各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數，讓明年度總預算恐舉債5638億元。

廣告 廣告

對此行政院會今（27）日通過《財劃法》部分條文修正覆議案，卓榮泰表示，行政院是憲政機關賦予的權力與責任，且每次覆議都是被動的，而國會一年來連修三次《財劃法》，錯誤越來越大且窒礙難行，不僅影響法律安定性，也影響施政穩定性與中央跟地方合作關係。

卓榮泰提到，再修版《財劃法》舉債超出《公債法》上限，讓中央違法編列預算，這是萬萬不可，若要為了符合《公債法》刪減公務預算，要刪減哪一項預算？國防預算？社福照顧？AI新十大建設？軌道建設？運動部？治水或是0到22歲國家養？

卓榮泰也表示，在野黨立委當中有部分有識之士，私底下都對院版《財劃法》持肯定態度，遺憾黨的意思卻決定了他們行為；至於藍營縣市要求試算結果，卓榮泰說，若國會能對院版《財劃法》達成共識，政院將詳列相關試算結果。

對於院版《財劃法》無法付委審查，卓榮泰也表示，難道立法院有這麼大的權力，把行政院送去的法案置之不理？若國家進步是這種方式深感遺憾，呼籲立法院記取上次錯誤，不要錯上加錯，合理審議覆議案。

最後卓榮泰提及為院版《財劃法》拜會立法院長韓國瑜，表示很感謝韓院長，院長對很多事情非常理解，「但到了黨團都無法解決，這是遺憾的」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／藍白強渡《財劃法》恐舉債5千億 卓榮泰第8度提出覆議

盼在野支持1.25兆國防預算 卓榮泰喊拋棄成見：沒有國哪有黨

賴清德宣示1.25兆國防預算 顧立雄證實：與美方完成初步協調