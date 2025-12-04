有藍委「後悔」要撤簽提案助理費除罪化？民進黨團批「知道禁不起社會檢視」：對未來選舉不好

藍委陳玉珍提出修正「立院組織法」將立委助理費除罪化，被質疑為藍委顏寬恒解套，如今傳出有連署該法案的藍委有意撤簽。民進黨團幹事長鍾佳濱今（4）日直言，這是因為藍委認為留名字在上面，會被選區認為支持此法，對未來選舉不是好事，說明提案根本禁不起社會檢視。

此修法源於立院國民黨團上週宴請國民黨秘書長李乾隆，李為了幫幫顏寬恒助理費案解套，當場拜託黨團修法。該案列入明日院會議程，卻有不少立委被李乾隆拜託，以為是「黨團提案」必須連署才簽，後續發現只是個別立委提案，不少連署立委私下表達「後悔」有意撤簽。

草案連署名單包括林思銘、蘇清泉、盧縣一、鄭正鈐、丁學忠、高金素梅、陳雪生、邱鎮軍、洪孟楷、黃仁、鄭天財、馬文君、謝龍介、呂玉玲、邱若華、陳超明、許宇甄、游顥、葛如鈞、翁曉玲、廖先翔、羅明才、林倩綺、徐欣瑩、楊瓊瓔、林德福、張嘉郡等27名立委。

鍾佳濱今受訪表示，過去國民黨團與民眾黨團不斷運用逕付二讀、沒收討論、黑箱表決、過水協商，這樣的伎倆其實就說明了一點，黨團要求撤簽，就是因為他們知道這些提案，禁不起社會去檢視每個立委的立場。

鍾佳濱再說，因為只要進入委員會討論，這些有連署的立委，就必須要公開地表達他們是否支持；而這樣的支持或反對，會在其選區受到嚴厲檢視，包括該立委到底是否勝任、是否符合民意；而公開透明地表達立場、透過討論表達態度，是立法委員在國會問政的基本態度。

鍾佳濱分析，國民黨團成員之所以要撤簽有兩個原因，第一、是認為留名字在上面，會被選區的選民認為支持這樣的法案，恐怕對未來的選舉不是好事。

鍾佳濱並說，第二、國民黨團想要用逕付二讀的方式，讓全案不需要在委員會討論，不需要在委員會個別表態，在很短的時間內，透過一個表決器一閃即過，「讓選民不知道他們對這些重大爭議法案到底持什麼立場，這就是他們逃避社會監督的做法。」

（圖片來源：三立新聞）

