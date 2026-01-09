有訂單沒人做？勞動部月給1.2萬津貼 最高領180萬

面對「有訂單、沒人才」困境的企業，勞動部提供實質津貼協助。勞動力發展署自114年9月30日起整合「工作崗位訓練」資源，推動「勞工就業通計畫」，雇主僱用受國際情勢影響的失業勞工並實施訓練，同一年度內單一雇主最高可獲得180萬元訓練補助。

勞動部提供實質津貼協助。（示意圖／中天新聞）

勞動力發展署指出，本計畫特別設計「工作崗位訓練」模式，鎖定未有減班休息且穩定僱用的企業。透過實務操作的「邊做邊學」方式，由雇主安排職場導師提供一對一指導，協助新進員工迅速適應新環境並掌握核心技術，有效縮短學用落差，確保新進員工能無縫接軌企業實務需求。

廣告 廣告

為減輕企業培育人才負擔，勞動力發展署祭出實質補助誘因。適用本計畫的失業勞工經雇主僱用並實施訓練後，雇主每月可獲1萬2000元訓練指導費，補助期間最長達3個月。勞動力發展署強調，許多企業在招募跨領域人才時，常擔憂新進員工技能不足，需耗費大量成本重新培訓，本計畫正是為此而生。

針對中高齡失業勞工的僱用，勞動力發展署提供額外協助。考量中高齡勞工的職場適應需求，公立就業服務機構將主動搭配「職務再設計」資源，協助企業改善工作流程或設備，排除勞工工作障礙。雇主可再額外獲得每人每年最高10萬元補助，全方位協助企業提升工作效能並穩定留用人才。

勞動力發展署呼籲面臨缺工困境的優質企業把握機會，踴躍申請本計畫，透過「邊做邊學」模式，將危機化為轉機，協助企業打造急需的即戰力。

延伸閱讀

威力彩開罕見「詭3連號」 貳獎一注獨得4600萬在台南

超商咖啡「買20送12」活動最後一天 拿鐵第2杯5元

今晨低溫5.4度！入冬首波寒流達標 明迎下波冷空氣