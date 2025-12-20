有計畫隨機襲擊！張文遭7警追捕墜樓亡 曾假借拍聖誕造景赴誠品場勘

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

捷運台北車站、中山商圈和誠品南西店昨（19）日發生隨機殺人案，27歲兇嫌張文丟擲煙霧彈並持刀揮砍，最終逃到誠品南西店頂樓墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、11人受傷，震驚全球。警政署長張榮興今（20）日透露，張文從16日開始就在中山區騎車活動，18日曾到誠品南西店詢問到頂樓拍攝耶誕燈造景，昨日犯案時遭7位警員追捕至誠品南西店5樓，墜樓身亡。

警政署長張榮興今日透露，張文昨日遭7位警員追捕至誠品南西店5樓，墜樓身亡。（網友 @asd891031、@mon_dailyrecords 提供）

張榮興指出，張文昨日案發前到處縱火，中正一分局在傍晚4點50分接獲其租屋處火災報案，發現縱火痕跡，現場還留有刀劍4把、已燒毀的筆電1台、汽油桶5個，警方正處理火警時，北捷就發生襲擊事件，警方第一時間趕往現場，現場遺留17顆煙霧彈、2顆未擊發，以及汽油瓶15瓶、戰術背心、防毒面具及刀劍。

昨晚6點38分左右，張文轉往中山商圈投擲煙霧彈，並持刀進入誠品南西館隨機砍人，中山分局警員也立刻前往追擊，張文一路步行到頂樓時，當時有7位警員在後追捕，他最後從誠品5樓墜樓身亡。

張榮興指出，警方當時在處理火警時就發生襲擊事件，轄區中正分局及中山分局立刻趕往現場實施管制、疏散、封鎖及搶救傷患等，並成立先啟應變處理小組，第一時間派遣機動保安警力支援，也擴大調閱監視器釐清案發經過、確認嫌犯身分，報請台北地檢署指揮偵辦。

張榮興強調，經連夜調閱16日至29日的監視器畫面，張文均以機車或步行移動，沒有與其他人聯繫，初步沒有發現共犯；至於犯案動機還要再了解，目前認定他是有計畫的隨機襲擊，張榮興並透露他從16日開始就在中山區騎車活動，18日曾到誠品南西店詢問到頂樓拍攝耶誕燈造景。

