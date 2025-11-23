有詐！台中單純女網戀帥哥 約會先繳3千元保證金

台中一名李姓女子上個月透過交友軟體認識一位帥哥，要她去超商買3千元遊戲點數，作為驗證身分的「保證金」。（圖／東森新聞）





台中一名李姓女子因為生活圈單純，很難認識異性，上個月透過交友軟體認識一位帥哥，每天對她噓寒問暖，還叫她寶貝，兩人終於要約會見面，帥哥卻要她去超商買3千元遊戲點數，作為驗證身分的「保證金」，超商店員看多了，立刻報警阻詐。

才說沒有電話就響起，員警跟著女子走進超商。

員警vs.遭騙李姓女子vs.詐團：「他是誰網路認識的嗎，還是你直接開擴音，（喂李小姐啊），喂是，（先找別的超商，我再跟你碰面好不好），你們是要做什麼，哈囉我們這邊是派出所，你們是要做什麼，掛掉了掛掉了。」

電話那頭的男子一聽是警察馬上掛電話，這百分百就是詐騙。

員警vs.遭詐騙李姓女子：「那問題是你要學會怎麼分辨他是詐騙還是是真的，（那通常照片長得很帥的，基本上就都是詐騙，你想長得很帥的，他現實中就認識很多女生了，他幹嘛還要在網路上面交友）。」

警察一看就知道這是典型的交友詐騙，事發在16號下午1點多台中東區某間超商，店員看到一名女子疑似照著電話指示要購買3千元的遊戲點數，店員看多了懷疑是詐騙就報案，李姓女子在10月初透過交友軟體認識一名自稱在私人會館工作的男子，對方用帥哥照片不斷噓寒問暖，還叫她寶貝，兩人的第一次約會，男子卻說「經理擔心員工私約客人」，要求她聯繫經理驗證身分，買3000元遊戲點數作為「保證金」，對方就是看準李姓女子太單純，還好店員警方合力阻詐，也斷了這1個多月的網路假戀情。

