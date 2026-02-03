政治中心／綜合報導

農曆年前各地尾牙陸續舉辦，國民黨立委傅崐萁近期現身宮廟尾牙活動，當場宣布要發加碼10個3千元紅包，但傅崐萁的隨身助理及宮廟人員，連忙制止民眾拿手機拍照，引發議論。加上縣長徐臻蔚出席座談也加碼10萬禮券，民進黨議員胡仁順喊話，應說清楚資金來源。

過年前夕各大企業、公司行號陸續辦尾牙，國民黨立委傅崐萁也出席吉安鄉宮廟尾牙，但這舉動實在耐人尋味。

宮廟人員vs.民眾：「不要照相啦，不要照相啦，為什麼不能照相？」

一宣布加碼紅包，底下掌聲不斷，但身旁的助理及宮廟人員，卻揮手制止說"別拍照"，影片引起網友議論，政治人物跑基層最愛宣傳不是嗎？還有人質疑救災金拿不出來但有錢發紅包？或說"原來是在花蓮，還以爲是在中國，眼看話題發酵，宮廟主委連忙澄清。

有詭？ 傅崐萁宮廟尾牙加碼發紅包 助理急喊：不要照相

有詭？傅崐萁宮廟尾牙加碼發紅包，助理急喊：不要照相。（圖／民視新聞）聲源：當事宮廟主委陳先生：「大家在喊而已啦，沒有什麼特別意思，沒有拒絕拍攝沒這樣啦。」

無獨有偶，花蓮縣長徐榛蔚隔天到秀林鄉景美村參與基層座談，也宣布大手筆加碼十萬元禮券。

有詭？ 傅崐萁宮廟尾牙加碼發紅包 助理急喊：不要照相

有詭？傅崐萁宮廟尾牙加碼發紅包，助理急喊：不要照相。（圖／民視新聞）花蓮縣議員（民）胡仁順：「不禁讓人質疑到底這麼多的預算，跟這麼多的加碼紅包從何而來，如果加碼禮是公帑的話，那我們不禁要問，花蓮這麼多的大大小小的建設，那該做的沒有做，而用這樣子的方式取決於民心，我想這個都不是大家所樂意看見的。」

前罷團成員W：「傅萁總召還有我們徐臻蔚縣長，你們還有想到光復鄉還有很多的民眾，現在為止可能連一個家，都還不像一個家的狀況下，你們怎麼還有心情，可以來做這樣子的一個尾牙摸彩。」

先前民進黨花蓮縣議員張美慧還點名，縣府115年總預算，將春節福袋經費從21萬元增至200萬元。政治人物現身尾牙、春酒很常見，但隨著九合一選舉將至，為何禁止拍攝、發紅包錢又從何而來？都成了敏感話題！

