有詭！違停見警心虛秒關車門 搜出槍彈、海洛因

萬華分局員警昨（16日）巡邏經過西門町附近時，看見一輛自小客車違停，車內乘客一看到警車，馬上心虛關上車門，員警立即上前盤查，在車內查獲改造手槍、子彈5顆還有海洛因。

黑色轎車開進巷弄，轉個彎卻斜停在路上，不久後巡邏員警經過，覺得怪怪的停車查看，這一查就在車上發現許多違禁品。經過西門町附近貴陽街二段，要上前盤查違停轎車，車上駕駛跟乘客卻不下車。發現不對勁，員警立刻調派更多警力。

西門町派出所所長陳韋勲：「車內的乘客下車時，看見警車隨即返回車內，並關閉車門，因行跡明顯可疑，巡邏員警上前盤查，當場在車內查獲改造手槍1支、子彈5顆、毒品4包。」

警方：「現在做現行犯槍砲彈藥刀械現行犯逮捕，你有權保持沉默。」

原來不下車，是因為藏槍又藏毒，見到警察才心虛。警方在車內查到一包一級毒品海洛因，以及槍械跟子彈，將依法移送偵辦。

