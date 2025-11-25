有談到台灣嗎？川普主動致電說明「美中談話」 高市早苗回應了

即時中心／高睿鴻報導

日本新首相高市早苗甫上任，就立刻展現鮮明的國際關係立場，尤其不畏中國壓力、大膽公開支持台灣，甚至說出「台灣有事日本就有事」論述；此言一出，也立即惹毛中方，導致中日關係降至冰點。而現在又傳出，當中國國家主席習近平、美國總統川普（Donald Trump）於昨（24）晚通過電話後，川普又迅速、主動地致電高市，讓外界推測，是否與中日之間的緊張關係、以及台海議題有關。高市則對此回應說，「詳情不便透露」。

外媒《共同社》指出，川普今早主動去電高市早苗，兩人結束通話後，高市隨即出現在首相官邸，接受媒體訪問。她說明，這通電話是由川普主動撥打，兩人一起談了美日同盟、印太地區情勢、國際關係挑戰等議題，並一起交換意見。高市更直言說，川普還有提到「我是他的摯友」，甚至希望高市隨時能打電話過去。

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（資料照／美聯社提供）

高市亦坦承，兩人也有談到美中關係，甚至，川普還向她說明了美中通話的情況。另外有記者提問，通話是否也談及台灣議題、以及近期的「台灣有事」相關論述，引發中日關係緊張等狀況？對此，高市早苗則不願多談，僅回應「詳情不方便透露」。

另，針對美中之間的通話，川普也已經對外表示，他接受了習近平的邀請、預定明（2026）年4月會訪問北京。外媒《紐約時報》說明，川普及習近平在此次通話中，討論了涉及雙邊關係的幾個重大問題，包括台灣問題、烏克蘭戰爭、以及中國對美國「大豆採購量不足」等。

