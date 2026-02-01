有警告也不看！59歲女把「瀑布旁岩石當滑梯」爆頭亡…國家公園無奈曝真相

一名女子在瀑布旁的岩石「滑滑梯」，結果後腦勺撞上岩石重傷身亡。圖／翻攝自X

位於阿根廷巴里洛切的納韋爾瓦皮國家公園（Parque Nacional Nahuel Huapi）近日發生一起戲水意外，現年59歲的加里巴爾迪（Silvana Garibaldi）日前前往國家公園內的弗雷瀑布（Cascada Frey）遊玩時，把瀑布下方傾斜的岩石當做滑梯，卻在衝入水中時後腦重擊岩石，重傷身亡。消息曝光後震撼當地社會，也讓親友悲痛不已。

綜合外媒報導，這起意外發生在26日傍晚，加里巴爾迪與丈夫和其他遊客一同搭船抵達瀑布，卻在戲水期間無視國家公園管理單位在附近標明「基於安全考量，全面禁止將瀑布當作滑水道下滑的危險行為」告示，玩起瀑布滑滑梯。不料，加里巴爾迪在滑下的過程中後腦勺意外撞上岩石，隨即掉入水中。

加里巴爾迪丈夫見狀後立刻跳下水將人救出並施行心肺復甦術（CPR），但加里巴爾迪始終未能恢復生命跡象。國家公園管理單位晚間7時24分獲報後，隨即派出國家公園巡護員、警消與相關單位啟動跨部門救援行動，但因事發地點地形險峻、難以撤離，救援人員需耗費數小時，先將遺體從瀑布轉至湖邊，再以船隻送往巴伊亞洛佩斯灣（Bahía López），最後在27日凌晨才送往殯儀館進行相驗。

加里巴爾迪的女兒瓦隆（Inés Vallone）得知母親驟逝噩耗後，也透過社群平台發文悼念母親：「我真的很難想像再也沒有你了，沒有你的玩笑、你的擁抱、你的氣味。你是我的知己。你是一位了不起的女人，擁有無比耀眼的光芒」、「我唯一能向你承諾的是，我會在走過的每一步、說出的每一句話、寫下的每一個字裡，活出對你的尊敬，每天日出時我都會向你問候，在每個日落時分對你說聲再見。我愛你媽媽」，讓不少網友看了貼文後為之鼻酸。

納韋爾瓦皮國家公園事發後也發布聲明指出，弗雷瀑布一帶長期都有遊客試圖嘗試「瀑布滑滑梯」的危險行為，雖然管理單位多番警告，也有設立告示，但仍被遊客無視。園方警告，弗雷瀑布雖以美不勝收的自然景觀與原始風貌聞名，但瀑布湍急水流、落差與水下濕滑岩面仍暗流洶湧，一不小心就會釀成憾事。

初步鑑識結果指出，加里巴爾迪死因為後腦撞擊岩石導致致命外傷，雖然司法單位目前仍持續釐清事故細節，但隨著救援告一段落，相關單位也再次呼籲，山區瀑布與跳水地點並非遊樂設施，即便是經驗豐富的跳水、潛水員，也可能因為一次失足付出生命代價，提醒民眾切勿輕視。



