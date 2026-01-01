有讀書？賴推薦鍾理和《原鄉人》 侯漢廷：原鄉就是中國

圖為賴清德(中)12月28日出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」。（資料照／鄧博仁攝）

總統賴清德12月28日出席客家日活動致詞時，強力推薦的作家鍾理和作品《原鄉人》，卻口誤說成法國作家卡繆的《異鄉人》，講錯3次。新黨台北市議員侯漢廷指出，鍾理和說的原鄉就是中國，就是不滿遭殖民統治而嚮往一脈相承的漢文化祖國情懷，賴真的有讀書嗎？

侯漢廷12月30日在《大新聞大爆卦》節目提到，《原鄉人》、《異鄉人》可能是口誤，但也說了好多次，可能是真的誤認。或者團結十講，賴清德就把過去地下電台那一套重新拿出來用？然後接受鄭弘儀訪問的時候，也是把地下電台那一套直接拿出來用。甚至談到國民黨去大陸見習近平、有沒有交換條件？賴竟然說「有沒有事實不論」？「這是網路上的酸民用語耶？『拋開事實不談，難道你就沒一點錯嗎？』」賴清德幾乎就是這個態度，「拋開事實不論，你國民黨難道沒有通共嗎？」這已經是青鳥、側翼、低端網紅的等級，從賴的口說出？

廣告 廣告

「補充一個文學小知識。」侯漢廷指出，鍾理和的《原鄉人》，這「原鄉」是指哪裡？指的就是中國！來讀一段《原鄉人》裡的話：「（鍾理和所說的：）我從父親的談話中知道，原鄉原本叫作中國，原鄉人叫作中國人！」賴清德一邊受訪說：怎麼可以以中國人為榮？一邊又推薦鍾理和的《原鄉人》，但這原鄉就是中國，賴清德真的有讀書嗎？主持人馬千惠直呼：賴清德很喜歡這本書，他自己講的。

侯漢廷表示，鍾理和的意境是說，他當時在日據時代長大，不喜歡日本人；到了中國大陸之後，因為在台灣飽受殖民統治不公正的對待，當時有一個文學家曾說，「台灣因為遭受日本殖民，所以沒有愛國主義」，鍾理和非常生氣，還寫了一篇文章〈為台灣青年申冤〉，文中強調台灣人也是很有愛國主義的，都是愛祖國的！這個祖國是誰？中國！那賴清德推崇鍾理和，不就是告訴大家要愛中國嗎？

侯漢廷強調，不只鍾理和，當年非常多台灣人在文學表述上，都有這個意思。因為你被外人欺負了，就會想要找媽媽，日本殖民時代的台灣人，心中的那個媽媽是誰？就是中國大陸。不是滿清政府，就是漢文化一脈相傳的祖國，叫作中國！賴統治以來，我們也好像被外族打壓，反抗民進黨的心就會愈來愈強烈！所以賴清德推薦我們讀《原鄉人》，「我一定會好好研究鍾理和的中國情懷、祖國意識！」

【看原文連結】