有變態！中山捷運站「連掐6女屁股」全被拍 光頭哥霸氣壓制
北捷中山捷運站四號出口附近有變態！50歲簡男涉嫌對6名陌生女子掐臀部，最後在路人合力圍堵並報警後，男子當場遭到逮捕。
女網在Threads上貼文指出，在中山區吃完飯準備回家時，穿過一群人的途中，其中一位朋友突然說她的屁股被掐，接著，四周其他女生也說遇到變態；一名神色慌張的男子想逃跑。所幸被一名光頭哥等人合力把他留在現場，並報警。
另有網友表示，在中山區吃完飯準備回家，在中山捷運站外遇到一名變態男子。他竟然連續用手捏了 5～8 位女生的屁股，不是摸到那種，是「抓」！
中山警分局中山一派出所5日21時17分，接獲110報案稱於中山捷運站四號出口附近，有女子遭性騷情事，立即派員馳赴現場。現場6名被害人及友人共同指認簡男無故觸摸被害人身體，全案詢問依涉犯性騷擾防治法移送台北地檢署偵辦。
中山警分局呼籲，民眾現場如遭遇性騷擾事件，請保持冷靜、大聲呼救引起旁人注意，儘速通報警方到場，警方對於性騷擾等侵害他人身體自主權之違法行為，必將依法查辦，絕不寬貸。
《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。
化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人
高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工
殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 625
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 232
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 11
坐等勞動部回應！近9成勞工支持周休三日 2族群減輕壓力最有感
有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，提案於10月7日通過5000人附議門檻，勞動部需在12月7日前回應。對此，薪資查詢平台《比薪水》發表最新報告，高達89.9%勞工表態支持周休三日，尤其對年輕人、女性壓力降幅最大。然而，若配套方案需延長工作時間，支持度則下滑至13%。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 106
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 19 小時前 ・ 1
騙過ChatGPT幫他編寫惡意程式！日本17歲高中生成功駭入最大連鎖網咖，偷走725萬份個資只為買寶可夢卡牌
日本國內最大連鎖網咖「快活CLUB」遭到駭客入侵，伺服器內超過700萬組會員個資外流，根據警方調查發現，幕後黑手竟然是一名年僅17歲、來自大阪的高二男生，而且從小對編寫程式頗有心得的他，甚至能騙過ChatGPT既有限制，幫他完成一套惡意程式，成功入侵大企業伺服器。 東京警視廳4日表示，快活CLUB 的官方伺服器被入侵一案，兇手是一名17歲來自關西大阪的高中......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
三峽男童校門口遭隨機攻擊 連續三次「重擊頭部」｜#鏡新聞
又發生隨機攻擊！這次遭襲擊的竟是國小男童，前天(2日)下午，新北市三峽區一間國小放學期間，竟在街口遭到陌生男子連續三次重擊頭部，導護志工看見後馬上上前關心，男童父親得知後也馬上報警，警方也在昨天(3日)將嫌犯帶回送辦，而男子也被起底是當地社區的頭痛人物。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
賴瑞隆兒子被控多次與同學衝突 高市教育局重申「霸凌零容忍」立場
[Newtalk新聞] 民進黨立委暨高雄市長參選人賴瑞隆8歲兒子被控多次在校攻擊同學，共涉及3案，高雄市教育局表示，學校掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置，並重申「霸凌零容忍」立場，並將依調查結果，啟動學生輔導處預機制。 教育局表示，該事件發生於10月16日，賴瑞隆兒子與一名女同學在午餐後下課時間，於跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲入廁所後他仍在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘，當時學校並未知悉。上述情況後續學校知悉後，調閱監視器了解後立即通報，並邀集雙方家長到校會談，被行為人家長再於11月提出霸凌調查。 此外，女童曾反映被罵「神經病」，其母也指出哥哥之前同樣遭罵，2案均被列入調查。不料12月2日又發生新衝突，賴瑞隆兒子在上體育課時故意踢了另一名男同學，造成對方臉頰挫傷，家長帶孩童驗傷後，醫院啟動通報，但尚未提出霸凌調查。 教育局表示，本案學校於掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，並依規定成立調查小組了解相關情形，釐清是否涉及生對生霸凌。同時將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置，另12月初案件當時已完成通報，後續將依家新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 8
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
屏東里港警12天抓44詐騙犯 嫌狼狽跳樓仍被逮
南部中心／洪明生 屏東報導屏東縣警局里港分局11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內就查獲六個詐騙集團共逮捕44名嫌犯，其中在一次攻堅行動中，嫌犯為了躲避查緝，從三樓窗戶爬出，先攀爬到二樓，再直接跳下一樓逃逸，不過最後還是遭警方循線逮捕。詐團成員遇警攻堅，直接攀爬外牆跳樓逃逸。（圖／翻攝照片）警方清晨在一處民宅進行攻堅，不過在裡頭的嫌犯竟然不顧危險，先從三樓窗戶往外爬，接著慢慢從外牆攀爬到二樓，最後直接往下跳，儘管腳看起來是一拐一拐，但還是快步逃離現場。聲源：員警：「哇他真的逃走了。」好不容易破門進入的員警，對於嫌犯為了躲避查緝，冒險跳樓也感到非常驚訝，不過才逃沒多久，這名有四海幫背景的男子，還是遭警方循線逮捕。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「不顧生死由三樓陽台攀爬至二樓後，狼狽跳樓訝異的是犯嫌，由三樓跳下竟毫髮無傷。」屏東縣警局里港分局執行打詐專案，短短12天破獲六集團抓44人。（圖／翻攝照片）屏東縣警局里港分局，11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內，就瓦解了六個詐騙集團，逮捕車手、收水、金主等共44人。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「同時查扣犯罪相關物證，包括犯罪交通工具5部，行動電話20具及毒品咖啡包200包等，查緝總價近千萬。」詐騙集團橫行，警方全力掃盪，儘管有嫌犯就算跳樓也不要被抓，但警方布下天羅地網，一一上銬逮捕，其中12人已經遭羈押獲准，後續相關單位也要繼續追查詐欺金流以及周邊犯罪連結。原文出處：警攻堅嫌跳樓！ 詐團成員三樓外牆攀爬到一樓逃逸 更多民視新聞報導國1凌晨4車連環撞！ 33歲駕駛亡、9人輕重傷溯源逮藥頭！警逮毒品現行犯破喪屍菸彈分裝場 再起獲空氣槍真有介入協調？遭爆要警方「向聖石金業道歉」 林思銘尷尬回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款潛逃出境
南部中心／劉尹淳、陳凱茂、鄭兆佐 高雄市報導高雄一所明星學校的家長會會長邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，甚至透過一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的球員，以每個月會獲得高額獲利，吸引上流圈菁英投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，吸金超過20億元。檢調十月展開調查後，黃姓教練以10萬元交保，疑似涉案的邱姓女子的前夫等被列為被告，至於已潛逃出境的邱女，地檢署4日下午正式發佈通緝。高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號。（圖／民視新聞）鐵門深鎖，地上全是信件、法院通知書，高雄苓雅區這間公司，遭人踢爆，招攬多人投資，今年起疑似資金周轉出現問題，投資人拿不到分紅，爆出吸金糾紛。知情人士表示，教育圈之前有在傳啊，有學校校長被家長會的成員詐騙了好幾百萬。原來在高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，今年陸續有投資人拿不到分紅，才發現受騙，吸金初估超過20億元，邱女疑似知道藏不了了，今年6月火速向校方請辭會長職務。學校主任表示，校內的同仁夥伴目前是沒有受到影響的，邱女在6月底那段時間向學校請辭，她其實就有說到因她個人的問題，沒有辦法再繼續擔任會長。檢警在10月發動搜索，黃男以10萬元交保，邱女潛逃出境已發佈通緝。（圖／民視新聞）邱女甚至透過另一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的高爾夫球球友，許多人基於信任，加入投資，起初確實有拿回高額利潤，陸續加碼，沒想到邱女和黃姓男教練，事後卻捲款潛逃。受害牙醫師表示，這些錢都是她退我的利息，借去又被她騙進去了啊，所以總共三、四千萬我自己的錢，我知道的朋友有一些醫生，大概被騙一億跑不掉，還有眼科的可能也私底下被借三、五千萬。黃姓男教練在鳥松的住家，鄰居都不願透露太多，但高雄檢警在10月發動搜索，請黃男到案釐清案情後，以10萬元交保，其餘涉案人士，包括邱女的前夫等被列為被告，至於已出境的邱女，則發佈通緝。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，邱姓被告於本署接獲情資前已出境前往澳門，並由本署發佈通緝，將提報外逃經濟罪犯，洽請調查局立即循兩岸司法互助程序，協助查緝返國。關鍵當事人邱女已潛逃出境，全案正由檢方深入追查，究竟有多少受害者，還要擴大追查。原文出處：高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款20億潛逃出境 更多民視新聞報導高雄明星小學前家長會長捲20億潛逃 前夫掛名負責人竟打零工維生掛羊頭賣狗肉吸金 絕對能源集團股票換鈔票17人被訴細故打死女友 還帶著她女兒棄屍 二審仍判刑13年民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
滿堂紅涉幫太子集團洗錢 北檢借提老闆娘｜#鏡新聞
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢，以及從事線上博奕犯罪，經過分析集團金流後，發現集團竟然有部分資金，是流入知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的相關帳戶，再轉匯其他地方，日前「滿堂紅」老闆蔡閔如，才因為涉嫌利用旗下公司，詐騙、洗錢遭收押禁見。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導新北市蘆洲街頭，發生警匪追逐！一名竊盜通緝犯，毒駕闖紅燈，被警方攔查，沒想到，通緝身分曝光後，嫌犯立刻推擠員警、想要逃跑，場面一度混亂，還好有熱心民眾見狀，不顧危險、挺身而出，成功協助警方壓制嫌犯，過程中，嫌犯身上還掉出毒品。員警巡邏，看見有騎士闖紅燈，立刻當街攔下。騎士先是配合，沒想到，員警一查身分，竟然是通緝犯，眼看身分曝光，嫌犯變臉、頑強抵抗。新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查。（圖／民視新聞）場面瞬間失控，員警甚至被推倒，現場險象環生，一旁民眾看到後，見義勇為，立刻上前幫忙。員警拉著嫌犯的腳，民眾衝上前環抱住嫌犯，並使出"抱摔"攻擊，員警立刻進行壓制，順勢坐在他背上，立刻上銬，警民合作，成功逮捕，事發在3號下午，新北蘆洲區民族路上，抓人過程中，嫌犯身上還掉出毒品。新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查。（圖／民視新聞）警匪街頭激戰，熱心民眾協助逮捕，成功化解一場危機。原文出處：新北蘆洲街頭爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查 更多民視新聞報導同中學再傳墜樓事件！苗栗女學生陳屍校園 尋獲已屍僵李四川認自己「各方面比蔣萬安差」 卓冠廷大解封開噴1句這樣也能翻？桃園女租車開到「四輪朝天」 網傻眼民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
快訊／新北大貨車撞機車 女騎士遭輾送醫不治身亡
新北市林口區文化二路二段與中山路口，今天（5日）中午11時許，1輛大貨車撞擊1輛機車，女騎士當場遭大貨車右輪輾過，消防隊獲報到場將女騎士救出，女騎士送醫時已無生命徵象，到院後因傷重急救無效身亡，現場目前影響一線道由警方交管中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
天道盟鐵霸捲毆運將案 涉教唆80萬交保
上櫃公司美而快集團董事長廖承豪捲入暴力事件，因與計程車司機發生口角後，竟兩度指使他人毆打對方。檢方調查發現，事發當天廖承豪曾與天道盟盟主鐵霸曾盈富通話，疑似請其找人教訓運將。北檢已傳喚曾盈富到案，以80萬元交保，而其弟弟太保則以證人身分無保請回。事件曝光後，廖承豪的妻子楊雅筑已在社群媒體公開道歉，表示無法認同任何不當行為。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
信義區驚傳虐貓! 女"12隻貓咪屍體"裝袋丟垃圾車遭抓包
社會中心／莊立誠 洪國凱 台北報導信義區驚傳虐貓事件！員警接獲愛貓人士報案表示，一名游姓女子，近年來從多個管道，認養超過20隻貓咪，她疑似涉嫌虐貓致死。週四晚間，游姓女子提著兩袋，裝有12隻貓咪屍體的垃圾袋，當場被愛貓人士即時攔下。她聲稱貓咪都是前男友虐待致死，是否涉有不當飼養，警方已經著手調查。頭戴白色帽子的女子，一手背著包包，一手拎著兩袋藍色的塑膠袋，快步地要走去丟垃圾，整個過程看似平凡，不過其實她早就被愛貓人士盯上。一打開塑膠袋，腐敗的氣味撲鼻而來，眼前這團扭曲交疊的物體，竟然通通都是貓的屍體，令人怵目驚心。愛貓人士表示，這個我們已經報了三次，(動保處)跟議員說有去，然後發現公寓裡面沒有什麼狀況，就是環境也還好，這是動保處給議員的報告。事發在台北市信義區，員警接獲愛貓人士報警表示，有一名游姓女子，從多個管道，認養數十隻貓咪，不過她疑似長期虐貓，早被愛貓人士盯上。週四晚上七點多，這名女子，還把12隻，疑似遭不當飼養的貓咪屍體，裝在兩個垃圾袋裡，打算直接丟進垃圾車、送到焚化爐。女子成功丟了一袋後，當場被愛貓人士，即時攔下。信義區一名女子將12隻貓咪屍體裝袋丟棄，引發關注。（圖／翻攝畫面）當事人游小姐說，我承認我最近確實有一點照顧不周的狀況，就是我沒有好好地陪伴牠們，但是虐待的這件事情，我真的沒有，因為貓狗對我來說，真的就是生命中的救贖，看他們的調查結果，該怎麼辦就怎麼辦，就配合調查。被控虐貓致死，游姓女子卻把問題，通通推給前男友，還表示兩人分手，很大的原因，就是對方會虐貓。不過，游姓女子也被網友起底，原來她前科累累。好幾隻幼貓，就在陽台屋簷上，不斷發出聲音。根據了解，游姓女子在家裡養了將近20隻貓，她不僅長期不在家，房屋裡常常傳出惡臭，遭到鄰居檢舉。動保局接獲檢舉後，也派人到場調查，一度救出四隻貓一條狗。信義區一名女子將12隻貓咪屍體裝袋丟棄，引發關注。（圖／翻攝畫面）根據了解，游姓女子涉嫌違反動保法，恐怕得面臨最高7萬5千元罰鍰，是否還有更多動物受到不當對待，涉及刑法，警方也已經介入偵辦。原文出處：北市信義區驚傳虐貓！ 女「12隻貓咪屍體」丟垃圾車遭抓包 更多民視新聞報導扯！惡劣男炫耀微波爐虐貓「內臟都熟了」 5隻領養貓全失蹤 遭重罰15萬貓園髒亂41貓遭收置！ 飼主曝悲劇：被詐騙200多萬震驚全國虐貓案判決來了！超殘忍手法全曝光 冷血惡男下場慘了民視影音 ・ 15 小時前 ・ 2
天下第一營憲兵淪共諜 4人遭判刑定讞｜#鏡新聞
有「天下第一營」之稱的憲兵211營，日前爆出裡頭負責總統府維安工作的憲兵賴重宇，因為缺錢花用，竟遭中共情治單位吸收，淪為共諜，甚至還找來軍中同僚，一起翻拍機密資料，高等法院判刑4人，5年10月到7年有期徒刑，12月4日最高院也駁回上訴，全案定讞。鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
新北79歲翁倒臥三溫暖烤箱 大面積燒燙傷送醫不治
新北市 / 綜合報導 新北市林口某社區，昨(3)日晚間8點多1名79歲老翁使用三溫暖設備時，過了許久沒沒出來，妻子請櫃台人員查看才發現老翁倒臥在烤箱內，全身大面積燒燙傷送醫之後仍宣告不治，意外原因還有待警方釐清。不過醫師提醒，泡三溫暖會造成血管收縮，烤箱待太久甚至會熱休克，尤其長者及心血管疾病患者務必適度進行並由他人陪同。救護車鳴笛聲大響，十萬火急趕到社區大樓，因為有住戶在三溫暖內出意外沒了生命跡象危在旦夕，其他住戶說：「有看到救護車，好像是裡面有三溫暖。」救護人員將患者送醫，最後仍不幸宣告不治。事發在新北市林口某社區昨日晚間8點多，1名79歲夏姓老翁使用社區三溫暖設備，過了許久都沒出來，妻子感覺不對勁通報櫃台前往查看，才發現老翁倒臥在烤箱內大面積燒燙傷，送醫之後仍宣導不治。記者蔡銍湣說：「新北林口的社區大樓內設備齊全，包括圖書室，健身房，三溫暖等等，不過這回卻有住戶在裡頭發生意外。」其他住戶說：「我們這棟是最新的，那邊是最早蓋，然後一二三四我們有四棟，這邊是最新的(設備)。」警方研判現場無外力介入，懷疑是老翁疾病發作昏迷，導致在烤箱內高溫待太久，而冬天來臨洗三溫暖確實得多注意，台安醫院心臟內科醫師林謂文說：「烤箱溫度相對都是比較高，比較乾熱的情況下，這時候會加速這個水分的散失，血液會變得更加濃稠，這個所謂的烤箱泡太久，有可能造成所謂的熱休克的現象。」尤其是高齡長者及心血管疾病患者，忽冷忽熱血管收縮血壓也會起伏不定，泡三溫暖或使用烤箱務必適度進行並由他人陪同，避免意外發生。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2