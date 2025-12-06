有變態！中山捷運站「連掐6女屁股」全被拍 光頭哥霸氣壓制

男子在中山站被指控亂抓女生屁股，遭光頭哥壓制。翻攝Threads



北捷中山捷運站四號出口附近有變態！50歲簡男涉嫌對6名陌生女子掐臀部，最後在路人合力圍堵並報警後，男子當場遭到逮捕。

女網在Threads上貼文指出，在中山區吃完飯準備回家時，穿過一群人的途中，其中一位朋友突然說她的屁股被掐，接著，四周其他女生也說遇到變態；一名神色慌張的男子想逃跑。所幸被一名光頭哥等人合力把他留在現場，並報警。

另有網友表示，在中山區吃完飯準備回家，在中山捷運站外遇到一名變態男子。他竟然連續用手捏了 5～8 位女生的屁股，不是摸到那種，是「抓」！

中山警分局中山一派出所5日21時17分，接獲110報案稱於中山捷運站四號出口附近，有女子遭性騷情事，立即派員馳赴現場。現場6名被害人及友人共同指認簡男無故觸摸被害人身體，全案詢問依涉犯性騷擾防治法移送台北地檢署偵辦。

中山警分局呼籲，民眾現場如遭遇性騷擾事件，請保持冷靜、大聲呼救引起旁人注意，儘速通報警方到場，警方對於性騷擾等侵害他人身體自主權之違法行為，必將依法查辦，絕不寬貸。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

