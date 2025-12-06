有變態！捷運中山站連環性騷擾 50歲男伸手掐臀遭民眾霸氣制伏

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

捷運中山站四號出口昨（５）晚發生連環性騷擾事件，一名50歲簡姓男子在短時間內多次伸手觸摸女性臀部，多名女子當場大喊求救，簡男隨即遭到熱心民眾包圍壓制。警方到場後確認有6名女性受害，並調閱監視器畫面證實簡男行為，全案依《性騷擾防治法》移送偵辦。

一名50歲簡姓男子在短時間內多次伸手觸摸女性臀部，多名女子當場大喊求救。（圖／翻攝自Threads）

警方昨晚9時17分接獲報案，指一名簡姓男子對女子性騷擾，涉嫌在中山站四號出口附近，趁著人潮擁擠，靠近一名年輕女子嗅她的髮香，再尾隨至身後突然伸手掐她臀部。女子大聲呼喊後，立即引來附近路人注意，其中一名光頭男子直接上前將簡男壓制在地，其餘民眾也圍住不讓他逃跑。

有網友在Threads發文還原狀況，表示和朋友吃完飯要回家，朋友突然驚叫「屁股被掐」，接著周遭其他女性也喊「遇到變態」，氣氛一度混亂。貼文曝光後，不少目擊者、受害者也跳出來指證，「他竟然連續用手捏了5至8位女生的屁股，被抓到還在那裡假裝無辜、狡辯說沒有」、「毫無悔意的臉，看的好生氣！我們當下嚇傻了只敢站在原地」。

簡男被帶回派出所後，對指控全盤否認，辯稱只是下班經過，但警方調閱多支監視器畫面，發現他先後靠近多名女性並伸手觸摸。警方表示，共有6名女子提告簡男，整起事件已依涉嫌違反《性騷擾防治法》移送台北地檢署，後續由檢方進一步調查。

