有豬瘟"盧媽媽"宣傳花毯節? 綠砲轟心思錯置還搶功

台中市議會，今天（5日）綠營依然砲聲隆隆，針對4日台中市長盧秀燕說，豬瘟事件自己及時"拆彈"，化解危機，議員怒轟，盧秀燕做事閃遠遠、搶功跑第一，危機處理荒腔走板，盧秀燕還心思放錯地方，竟然忙著宣傳花毯節，曝露了連市府分工，都嚴重失衡！





綠營針對的，是盧秀燕4日又缺席中央前進應變所記者會，卻現身市政會議，稱自己拆彈成功，又說拚經濟一刻都不能等，宣傳即將舉行的花毯節，新北市議員卓冠廷痛批，盧秀燕的心思，根本就放錯地方！綠營批評，盧秀燕是否做事閃遠遠、只會搶功跑第一？危機處理荒腔走板，只會包裝自己，盧秀燕才是放炸彈的人嗎？

盧秀燕拆彈說引發綠議員砲轟。霧峰區在地議員也關心，霧峰"燕圾湖"，鄰近鳥嘴潭，與阿罩霧取水口，雖然現在不再放進廚餘，但是，原來堆置的廚餘，要怎麼保證不會污染水源？議員也遞交陳情信，給副市長黃國榮，因為霧峰自來水普及率不高，居民希望市府協助延管，讓民眾使用自來水，否則很擔心喝到餿水。





