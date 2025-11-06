有豬肉吃了！非洲豬瘟無擴散跡象 行政院宣布：恢復活豬運輸、明起開放拍賣屠宰

國內爆發非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰今（6）日表示，中央疫調小組調查結果顯示，本次的非洲豬瘟疫情，目前僅發生在台中的案例場，屬於單一的案例，而且可能為單一來源的病毒，原因是未落實蒸煮的廚餘，且無擴散跡象，因此今日中午起恢復活豬運輸，明（7）日凌晨0時起恢復毛豬拍賣及屠宰。



行政院發言人李慧芝今日於行政院會後記者會轉述卓榮泰裁示。卓榮泰表示，10月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，隔日非洲豬瘟中央災害應變中心就陸續啟動3個階段應變及防疫的精進措施，第一時間在台中成立中央前進應變所組成了中央疫調小組，並派遣國軍化學兵全力協助台中市政府進行疫調，以及落實清消等工作。



卓榮泰也表示，由中央疫調小組調查結果顯示，本次的非洲豬瘟疫情，目前僅發生在台中的案例場，屬於單一的案例，而且可能為單一來源的病毒，原因是未落實蒸煮的廚餘，而截至目前為止，所有的訪查還有檢驗結果，尚未發現其他的案例，場域的環境均為陰性，顯示疫情並無擴散的跡象。



卓榮泰說，因此依據非洲豬瘟中央災害應變中心的評估，今天中午可以恢復活豬的運輸，11月7日凌晨0時開始，恢復毛豬的拍賣跟屠宰，以及屠體的運輸及零售交易，為了避免長時間休市所造成的毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必要穩定市場秩序以及價格，保障豬農的收益，還有消費者的權益。

7日開市前市場全面清消 確保豬肉新鮮衛生跟安全 ​

卓榮泰表示，為了維護食品衛生安全，也請經濟部、農業部、衛福部以及地方政府，要督促屠宰廠、肉品市場、運輸車以及豬肉攤商，在11月7日開市之前，確實完成全面的清消作業，從屠宰運輸到市場的販售，每個環節都要確保豬肉的新鮮衛生跟安全。



卓榮泰也表示，現階段禁運禁宰措施雖然解封，但防疫工作絕對不能夠放鬆，中央與地方更要緊密的合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，也請各地方政府要確實的督導轄內的豬場，有效落實安全措施，自主通報疑似的案例，唯有全國上下共同的努力，才能夠杜絕非洲豬瘟，永續台灣的養豬產業。



卓榮泰表示，台灣能夠持續保有優質而且安全的國產豬肉，還有豐富的飲食文化，背後有很多的無名英雄，包括豬農相關的從業以及防疫人員，這也是國人長期共同的努力的結果，由衷感謝所有中央跟地方的防疫人員，以及養豬業者這段期間以來日以繼夜的嚴謹把關，執行防疫檢疫各項安全措施，共同守護台灣的養豬產業，守護國人的食品安全。



卓榮泰強調，非洲豬瘟是一種只會感染豬隻的動物性疾病，從這個周末開始，可以盡情的走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉享用，包括滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食，也希望國人能夠一同為豬農度過生計上的難關，請大家用實際的行動來支持國產豬肉，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。



