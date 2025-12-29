有貓膩？台南夜市攤商清晨自撞 他脫困竟拋生財工具跑了

台南安南區發生一起翻車事故，清晨5點多，小貨車行經路口時不明原因自撞分隔島翻覆，食材、桌椅也全散落一地（圖／TVBS）

台南安南區發生一起弔詭的翻車事故，清晨5點多，一名夜市攤商開著小貨車行經路口時不明原因自撞分隔島翻覆，但駕駛雖然自行脫困卻沒有報警，而是拋下生財工具跑了，被懷疑是酒駕還是有不能說的秘密，警方正擴大尋找駕駛釐清狀況。

台南安南區發生一起翻車事故，清晨5點多，小貨車行經路口時不明原因自撞分隔島翻覆，食材、桌椅也全散落一地（圖／TVBS）

清晨5點多，天色尚未明亮，路口監視器拍下了這起詭異的交通事故。監視畫面顯示，一輛小貨車在綠燈直行時，雖然速度不快且前方道路空無一車，卻直接撞上中央分隔島，整輛車騰空彈起後90度翻覆，車上物品全部向外噴出。

廣告 廣告

綠燈直行，一輛小貨車速度不快，直接往中央分隔島撞上，整輛車騰空彈起後，90度翻覆（圖／TVBS）

事故現場照片顯示，小貨車的擋風玻璃已碎裂成蜘蛛網狀，車頭前方散落著小板凳，車輛四周還有許多食材和桌椅等物品。這些都是這名夜市攤商的重要工作器具和商品。

第三分局交通分隊小隊長吳仲福表示，這輛小貨車是在海佃路一段南向北行駛時，不明原因自撞中央分隔島後翻覆。更令人不解的是，事故發生後，51歲的林姓駕駛已自行從翻覆的車輛中脫困，但他並未報警或等待救援，而是選擇拋下所有生財工具，徒步離開現場。警方已調閱相關監視器影像，持續釐清駕駛人身分及事故原因。目前警方已透過車輛資料聯繫上駕駛的家屬，但這名林姓攤商至今仍未到案說明。

小貨車擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，前方還有小板凳掉在車頭前方，車子四周還有不少食材全散落一地（圖／TVBS）

警方正在擴大搜尋這名駕駛，以了解事故發生的真正原因以及他逃離現場的動機。是因為疲勞駕駛、酒後駕車，還是有其他不能公開的秘密，這些疑問恐怕都需要等到找到當事人後，才能獲得完整的解答。

更多 TVBS 報導

載麵小販清晨遇死劫！雲林彎道三車撞 駕乘雙亡肇事駕駛昏迷

獨／警酒駕「高速追撞畫面曝」！酒測值0.65mg/L 人民保母壞示範

泰達幣交易翻車！ 19歲男付訂金 一收幣秒落跑5秒遭逮

大雪塞車沒在怕！男騎「山區法拉利」闖合歡山 觸法遭罰

