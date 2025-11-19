有貓膩？台積老臣羅唯仁遭爆「竊2奈米機密」 分析師陸行之揭3疑點

羅唯仁畢業於台大物理系，在美國加州大學柏克萊分校取得固態物理與表面化學碩士、博士學位。2004 年後加入台積電，擔任營運組織副總經理。今年七月榮光退休。 圖：擷取自工研院「工業技術與資訊月刊」2025年9月號

[Newtalk新聞] 晶圓代工龍頭台積電（2330）近日爆出，前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁才在七月底退休、十月底便火速轉任競爭對手英特爾（Intel）研發副總，引爆業界震撼。如今，更傳出他在離職前，疑似用高階主管權限，要求下屬影印大量 2 奈米、A16、A14 等先進製程資料帶走。

事件持續延燒，資深半導體分析師陸行之於臉書「逆風」發文提出不合理的疑點，掀起這起晶片技術風暴的羅生門。

75 歲老臣幫英特爾打擊台積電？

陸行之指出，羅唯仁在台積電服務 21 年後光榮退休（既非跳槽，也不是被開除），卻傳出以 75 歲高齡轉戰英特爾，還竊取了公司重要技術機密，去負責對手最需要的先進製程設備模組開發，顯然背後動機不尋常。他質疑，「重要老幹部總是『老來入花叢』，不甘寂寞，加入競爭者跟老東家搶飯碗，也幫助新東家打擊老東家的團隊？」

台積電、經濟部蒐證提告慢半拍？

此外，台積電多數高層在榮退、離職前，都會與公司簽署為期一年半的「競業禁止條款」，並享有半薪補償，但羅唯仁竟能在 3 個月內加入英特爾。陸行之對此質疑，「如果不是這樣（羅沒簽條款），台積電怎麼樣也應該會根據 2nm 資料外洩而提告」。

針對羅唯仁傳出竊取台積電 2 奈米機密一事，是否會依《國安法》或其他法規處置時，經濟部長龔明鑫周二（18日）先是苦笑幾聲，隨後簡短回應稱，「上午已請同仁掌握狀況，不過具體情形還是由公司說明比較適合，也算是尊重企業」。

台積電投資英特爾的先遣部隊？

除了台積電是否提告、內部調查結果為何至今還未知，陸行之指出，「難道這事情有貓膩，還是像大陸古裝劇的故事，是台積電為減少壟斷或地緣政治（風險）投資英特爾前，先派厲害的先遣部隊去探底一下？」、「老實說，到了台積電等級的國際商戰，有沒有可能跟我們一般人想的不一樣？」

先前周一（17日），美國總統川普才在白宮再度提到台灣，表示美國讓晶片外流至台灣「非常可耻」，並宣示晶片將全面回流；而美國政府也直接持有英特爾股份。羅唯仁若真帶走機密投入英特爾，外界認為此案恐成美國搶回晶片主導權的延伸戰線。而羅唯仁事件是否會對台積電造成衝擊，甚至影響台灣半導體業，引起業界熱議。

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

