有購嗨！在北市消費滿200元抽台積電 還有千萬現金

只要消費200元就能參加「來台北有購嗨」抽獎活動，台積電股票將於2月23日抽出，後續大獎更包含Tesla Model Y電動車以及1000萬元現金大獎。（圖／台北市政府提供）





「台北國際書展」與「台北國際動漫節」接力登場，預計掀起一波搶購熱潮。逛書展補充精神糧食，動漫展收藏熱血回憶。身心富足後，財庫也要富足，臺北市政府貼心推出「來台北有購嗨」消費抽獎活動，讓各位熱情的讀者與動漫迷也有機會手握「護國神山」台積電股票、獨得1000萬現金，千萬別讓手中的發票變成廢紙。

只要在臺北市任一店家單筆消費滿200元並登錄發票，就有機會讓這筆小額消費「原地增值」數百倍，讓逛展買書、搶購限定周邊不再只是花錢，更是一場高報酬的投資！除了話題度最高的台積電股票將於115年2月23日抽出，讓您有機會晉升股東行列外，後續大獎更包含Tesla Model Y電動車以及1000萬元現金大獎！讓您左手抱回心愛的戰利品，右手抱走千萬大獎，讓快樂無限放大。

手機就能綁定。（圖／台北市政府提供）

為了不錯過這波「財富重分配」的機會，建議可多加利用「雲端發票」功能。展場人潮擁擠，紙本發票容易搞丟，只需花30秒在抽獎活動官網完成手機條碼綁定，消費時嗶一下載具，系統就會自動將發票納入抽獎資格。不用手動輸入、不用擔心發票遺失，讓你專心逛展、輕鬆中獎，實現最聰明的「無痛抽獎」。

無論是用閱讀遇見世界的書迷，還是展現「鈔能力」的動漫粉，每一筆在臺北市的消費，都是通往財富自由的入場券。活動只到115年3月8日，快把發票登錄起來，也許下一個「一發入魂」、抱走台積電股票與千萬獎金的幸運兒，就是你！

