有車有房！士林分署1/6舉辦法拍會 北投3層透天底價曝

法務部行政執行署士林分署（以下簡稱士林分署）訂於2026年1月6日下午3時，在士林分署一樓拍賣室舉辦迎新首場「123聯合拍賣會」，本次拍賣匯集多元標的，包含學區捷運宅、各類土地、汽車、股票及服飾等，歡迎民眾參與。

士林分署說明，本次不動產拍賣標的種類多樣，底價總值逾新台幣2.8億元。其中，位於新北市汐止區白雲段250地號之土地，約位於水源路二段72巷28弄道路旁，土地使用分區及使用地類別為鄉村區乙種建築用地，總面積約697.66坪，底價7,680萬元，為本次拍賣底價最高標者。

廣告 廣告

士林分署表示，另有位於台北市北投區溫泉路之三層樓透天厝，總坪數約116.45坪（含各樓層及頂樓加蓋增建部分約54.53坪），本次為第三次拍賣，底價5,568萬元，鄰近新北投捷運站、北投國中及北投公園，交通便利、生活機能完善，極具居住與投資價值，值得有意者把握。

士林分署拍賣台北市北投區三層樓透天厝。（圖／士林分署提供）

此外，還有位於三芝、汐止、淡水、內湖、南港、士林及北投等多達40餘筆土地，涵蓋農業區、陽明山國家公園一般管制區、保護區、住宅區及山坡地保育區等多元類型。

動產部分，士林分署本次拍賣標的有2012年出廠納智捷（排氣量為2,198c.c.）汽車、詠嘉科技公司股票、女性服飾等物，無論是想換車、投資有價證券或是購置新衣，均別錯過。

不動產採通訊與現場投標，動產則採現場喊價競標或變賣。士林分署提醒，動產競標者須攜身分證件至現場登記領取號碼牌，方可參與競標。不動產通訊投標者請至士林分署網站下載相關文件，填妥後於開標前1日以雙掛號寄送至內湖康寧郵局第52號信箱，逾期無效。

士林分署拍賣2012年納智捷汽車。（圖／士林分署提供）

延伸閱讀

失業勞工福音！跨域就業津貼「最高領3萬」 突破求職門檻

元旦冷氣團來襲！近山區低溫探5度 下週恐達寒流等級

東北亞也不平靜！北韓今證實西部海域「實彈演習」 射程逾2千公里