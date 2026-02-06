有逆轉空間？102歲人瑞閃婚68歲看護 證婚人身分曝光「很微妙」

日前北市中山馬偕醫院門口發生當眾搶人事件，引發社會關注。（圖／中視新聞）

近日北市中山區馬偕醫院上演一樁門口搶人事件，引發社會關注，起因是102歲的人瑞突然與照顧自己17年的台灣看護「閃婚」，遭家屬質疑是覬覦財產，趁著人瑞回診時推開看護，並推走輪椅就跑，如今登記結婚時證婚人身分也曝光，可說相當微妙。

家屬控訴上月老父親突然表示與賴姓看護結婚，回家要了解事情，卻被看護鎖在門外，實在無法接受看護突然升格變成女主人，認為對方覬覦財產，直到近日趁著對方帶老父親回診時搶人，賴姓看護當場大喊警察快來，員警上前攔人時，對方卻說自己是家屬，一時間讓員警滿頭問號，實在不知該如何反應。

廣告 廣告

案件引發社會注目，就連網紅律師們也都抱持不同看法，李怡貞認為問題出在戶政人員，質疑為何看到年齡相差40歲的人登記結婚卻沒有半點疑心，證人又是作何心態；巴毛律師則指出，真相目前不明，但當年陳松勇也是將財產留給印尼看護Yule，家人是否平日有關心過老父親？但也都強調本案關鍵在於雙方去戶政事務所登記結婚時，人瑞的精神狀況是否還清楚，以及證婚人身分問題，將是影響後續法院審判的決定性因素。

根據《民視新聞》報導，家屬表示經過調查後，當天2名證婚人，一位是賴姓看護的兒子，而另一外身分目前尚未查明，但初步了解應該是賴姓看護的朋友。至於看護則因懷有身孕，經歷搶人事件後急忙打安胎針穩定情況，也將對人瑞家屬提出傷害罪與強制罪告訴。

更多中時新聞網報導

MLB》3年1.15億美元 瓦德茲聯手虎王出柙

NBA》雷霆傷兵潮 亞歷山大無緣明星賽

桃捷綠線自動駕駛 智慧運輸揭新頁