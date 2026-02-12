有這個過年開長途就不怕了！好市多「安撫神器」開車家長必買

好市多開賣這款商品，被網友公認是長途開車育兒神器。（圖／翻攝自網路）

隨著農曆春節將至，許多家長最擔憂的不是塞車，而是後座小孩長途漫漫的「精神攻擊」。每逢返鄉潮，後座尖叫聲、踢椅背與不斷詢問「到了沒」，成了爸媽的噩夢。近日，連鎖美式賣場好市多（Costco）一款明星商品再度掀起話題，被網友公認為「長途開車育兒神器」，甚至有人一次狂掃三桶，引發熱烈討論。

開車爸爸的救星！返鄉安撫神器現身

有網友在臉書社團《Costco 好市多 商品經驗老實說》分享，每次開車回南部，後座兩個小鬼頭總是鬧個不停，讓他幾近崩潰。為了安撫小孩，他意外發現好市多販售的「哈瑞寶明星總動員」桶裝軟糖效果驚人。網友直言，這款軟糖每桶皆採獨立小包裝，一次一包分量剛好，不僅不會像餅乾一樣碎屑掉滿地，清潔困難，其富有嚼勁的口感更讓小孩「安靜很久」，成為他在漫長車程中的救贖。

廣告 廣告

為了安撫小孩，他意外發現好市多販售的「哈瑞寶明星總動員」桶裝軟糖效果驚人。（圖／AI示意圖）

網友狂推 過年走春拜年這桶就夠

該貼文曝光後，隨即釣出一票深有同感的家長留言。網友紛紛點出這款商品的隱藏優勢，「踢椅背那個太真實了笑死」、「這真的是育兒神器，小孩光是打開在那邊猶豫要吃什麼造型，就能耗掉不少時間」、「過年去親戚家拿來發給小孩也很方便，省得還要另外準備禮物」、「長途沒零食真的會往生，返鄉必備保命神器+1」。

不只是小熊！經典明星造型一次集結

除了實用功能，這款「明星總動員」最讓多數網友驚豔的是「懷舊組合」。許多消費者都知道哈瑞寶（Haribo）的小熊軟糖，但往往不知道市面上常見的可樂瓶、荷包蛋、戒指與愛心造型，其實全都出自同一家公司。

哈瑞寶明星桶，多種造型一次擁有。（圖／翻攝自網路）

過去這些經典造型多散見於不同包裝中，而這款「明星桶」則是將所有超人氣款式集合在一起，主打「一次滿足」。網友表示，「我家的都想要可樂瓶還會吵架，還好這桶每種造型都有，剛好公平都不用吵」、「是荷包蛋！！！這個小時候超愛，沒想到會在這桶裡面看到」。

看到這些造型就像回到小時候，能在一桶之中吃到各種回憶，CP值極高。在即將到來的過年走春潮，這款集合了趣味、便利與美味的商品，無疑已成為賣場中的熱銷首選。