有這麼餓？邊騎車邊吃零食 還危跨雙黃線逆向超車

騎士邊騎車邊吃零食。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





台北市內湖出現誇張景象，一名騎士竟然邊騎車邊吃零食，還違規跨越雙黃線超車，畫面曝光，網友怒批是有這麼餓嗎？還有人歪樓說，到底是什麼零食這麼好吃？非得邊騎車邊吃。

路上車流十分擁擠，前方一台紅色機車騎士騎到一半，竟然直接掏出一包零食，只見他超豪邁整包舉起，仰頭就往嘴裡狂塞，嚕呷嚕涮嘴，就這樣一邊吃一邊騎，隨後還跨越雙黃線大逆向。

影片曝光引發討論，有網友留言，開玩笑說這根本是特技表演，還有人歪樓詢問說，到底是什麼零食這麼好吃？非得邊騎車邊吃。

廣告 廣告

事發地點在北市內湖二段，旁邊就是學校，當時正值放學時間，這樣危險邊吃邊騎車 ，萬一出了意外，後果恐怕不堪設想。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

7旬婦騎車控衝土地公廟！人車卡廟體慘死

騎車去吃午餐！台中女大生載同學猛撞貨車亡

苗栗87歲翁騎車摔進水溝！頭部重創不治

