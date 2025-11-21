有通知日本嗎? 中日韓文化會議突喊停 日石平議員批薛劍「不可饒恕」

原定於本月 24 日在澳門舉行的「2025年韓中日文化部長會議」臨時延期。 圖:翻攝自搜狐網

[Newtalk新聞] 近日，中日關係因台灣議題持續升溫，引發國際高度關注。針對中國駐大阪總領事薛劍日前揚言「斬首」日本首相高市早苗，日本新科參議院議員石平在參議院外交防衛委員會的首次質詢中，直指薛劍行為不可原諒，並要求外相茂木敏充考慮將其列為「不受歡迎人物」、驅逐出境。

資深媒體人矢板明夫在臉書指出，石平明確表態支持高市首相的涉台言論，認為其談話合理且必要，對防止台海衝突具有嚇阻效果。他直言，薛劍的貼文屬於對日本首相的殺人暗示，日本政府必須採取更強硬的手段，而非僅提出抗議。石平追問茂木外相，如果中國不採取任何處置，日本是否只能不斷「要求」下去；對此，茂木僅以「不能提前暴露外交底牌」回應。

日本維新會新科參議院議員石平。 圖：翻攝矢板明夫臉書

石平出生於中國四川，北京大學畢業後赴日留學，2007 年取得日本國籍。過去因政治立場與言行被中國列為制裁對象，並遭官方媒體辱稱為「大漢姦」。今年夏天首次當選參議院議員，他在國會的犀利質詢再次展現出毫不退縮、捍衛日本主權的立場。

中方對此也持強硬態度。中國外交部發言人毛寧於 11 月 19 日例行記者會中重申，中方未安排媒體拍攝，且對日方要求解釋相關磋商過程表示不滿。據央視報導，11 月 18 日，中國外交部亞洲司司長劉勁鬆與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰進行磋商，但日本官員未對媒體表態，現場氣氛嚴肅。

《央視》故意釋出中國外交部亞洲司長劉勁松(前右)故意不穿西裝改穿中山裝，還無禮地「雙手插口袋」，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰(左)則低頭的畫面，羞辱日方。 圖 : 翻攝自央視

中日矛盾升級也衝擊區域合作。《韓聯社》及《共同社》報導，由於高市早苗涉台言論，中國 18 日通知韓方，原定於本月 24 日在澳門舉行的「2025年韓中日文化部長會議」臨時延期。中國外交部表示，高市發言「破壞中、日、韓三方合作的基礎與氛圍」，傷害中國人民感情，導致會議條件暫不具備。

北京方面表示已告知韓方會議取消的訊息，但卻沒有說明中國是否有告知日本。

