有運動膽固醇還是高？醫師說一招降壞膽固醇比你慢跑還有用
除了藥物以外，不少民眾透過運動想改善膽固醇，但效果並不顯著。聯安預防醫學機構-聯安診所心臟血管內科主任-施奕仲醫師解釋：「因為膽固醇主要跟飲食還是有關，單靠運動效果有限，建議民眾飲食應避開『動物性飽和脂肪酸』的食物，也就是富含脂肪的紅肉，是促使肝臟生合成膽固醇的原料」。「控制三高」是掌控健康的關鍵！理想膽固醇數值應為多少？
通常健檢報告中的血脂肪會有四個指標：總膽固醇（TC）、高密度脂蛋白－俗稱好膽固醇（HDL）、低密度脂蛋白－俗稱壞膽固醇（LDL）、三酸甘油脂（TG），除了好膽固醇數值不應太低，其餘三者若沒有控制得宜，膽固醇便會開始在血管內皮層堆積，形成動脈粥狀硬化斑塊，讓血管變得狹窄，未來出現心血管疾病風險將大幅增加。
那膽固醇應該控制在多少數值才是安全？施奕仲表示：「若是一般民眾，對於四項指標可參考以下的理想範圍。」
總膽固醇︰小於
三酸甘油脂︰小於
低密度脂蛋白︰小於
高密度脂蛋白︰男生大於>40mg/dL、女生大於>50mg/dL
慢性疾病者膽固醇標準更嚴格！
要注意，上述數值並非唯一標準，因為理想的膽固醇數值會因人而異！施奕仲強調：「因應每個人的疾病風險不同，對膽固醇要求的數值也會不同。」即使兩個人量出來壞膽固醇都是120mg/dL，有可能一個人需要服藥，另一個卻不需要。 假若都沒有其他健康風險與共病症，只有膽固醇過高時，當壞膽固醇(LDL)要大於>190 mg/dL，健保就會給付降膽固醇藥物；但對於曾經有心肌梗塞裝過支架，膽固醇標準會變得更嚴格，健保給付用藥是希望將其數值控制更低，目標達到 LDL 小於
有氧運動只降三酸甘油脂、提升好膽固醇
除了靠藥物之外該怎麼降膽固醇？不少民眾積極運動卻始終不見膽固醇數值好轉，施奕仲解釋：「研究指出規律的有氧運動可以下降三酸甘油脂、上升好膽固醇，但對於壞膽固醇下降幫助相當有限，趨近於沒有用。」
運動對於總膽固醇有幫助，但若是想要下降壞膽固醇，飲食的搭配則更為重要，過往認為應避免攝取高膽固醇食物，例如：蛋黃、海鮮、豬肝等，但近年研究發現直接透過飲食攝取的膽固醇，僅佔身體膽固醇比例中的兩成，主要膽固醇來源還是自身肝臟合成的。
八成膽固醇是肝臟自行合成！飲食注意這些，改善機率大
什麼食物最容易促使肝臟合成膽固醇？需特別留意「動物性飽和脂肪酸」，比如豬油、牛油、羊油等，包含大眾喜愛的五花肉、雪花肉其實都屬於這個類別。施奕仲說：「膽固醇過高的人，吃火鍋時建議盡量避免雪花牛、和牛、三層肉等油花太多的紅肉；建議可選擇牛腱來補充蛋白質、鐵質；油類則以Omega-3不飽和脂肪酸為主，用魚油、苦茶油、亞麻籽油來取而代之。」
除了飲食上做調整，也可以補充對降膽固醇有益的健康食品，例如綠茶類中的「兒茶素、多酚類」對降血脂有幫助，規律的攝食「燕麥片」或是補充「紅麴」也可以減少體內合成膽固醇，若做嚴格的飲食控制，預期三個月後膽固醇數值就能看到改變！
臨床上就有不少透過飲食調整，而成功降低膽固醇的案例，施奕仲分享曾經有兩名年約四十歲客人，兩人都是總膽固醇、壞膽固醇都偏高、好膽固醇偏低，且血管已有約40%狹窄。其中一位認真以藥物及飲食控制，膽固醇有明顯下降，另一位則不予理會。
兩年後他們再回來追蹤，前者的血管狹窄從40%下降到30%，日漸進步；後者則從40%惡化成65%，已到建議考慮裝頸動脈支架的嚴重程度了。由此可見，定期健檢追蹤、積極改善、飲食控制，心血管健康狀況是有機會大幅改善的，就怕大家沒有意識到此重要性、置之不理。
健檢就能了解膽固醇品質！
施奕仲也提醒，別以為膽固醇數值都正常血管就不會長斑塊，因為膽固醇也會有品質問題，如今可以藉由「動脈粥狀硬化進展分析」檢測，瞭解膽固醇的好壞。
也能更近一步看到跟膽固醇生成有關的相關指標，例如︰ApoA1 是製造好膽固醇的組成原料之一，如果濃度越高，代表清除血管內垃圾的能力越好；ApoB 則是壞膽固醇生成的參與因子，過量容易促進生成壞膽固醇。而 sdLDL 則是一種小而緻密性的壞膽固醇，算是壞膽固醇脂中的惡霸，破壞力特強，更需要別關照。
最後施奕仲呼籲：「如果是45歲以上的民眾，膽固醇不宜偏高，因身體對於膽固醇需求沒那麼高，累積太多就會變成心血管中的垃圾，需健檢後經由醫師評估，才能清楚知道膽固醇的目標在哪裡，進而透過個人化的生活習慣調整、飲食、運動搭配，免於突發性的心血管疾病。」
本文由「聯安預防醫學機構」授權轉載／原文出處：瘋狂運動膽固醇還是高？降膽固醇關鍵還有「它」！
作者介紹：聯安診所由「一日健檢」開始，秉持細緻服務，為您提供創新的「1+364」健康檢查服務。從一天的健檢開始，擴展到健康管理、醫學美容、保健食品領域，全方位照顧您的健康需求。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
一罐抵多瓶！凡士林18招隱藏用法：護髮、去污、過期還能這樣用 身體發炎＝癌細胞肥料！名醫揭3大養癌體質：這些食物該斷捨離
其他人也在看
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
看心梗20年，最怕病人天天吃這些！心臟科醫曝：這9食物「給錢也不吃」 吐司上榜
「很多病人明明有運動、也不抽菸，卻還是心臟出問題。」擁有20年臨床經驗的Sanjay Bhojraj心臟科醫師指出，真正被忽略的關鍵，往往不是生活習慣，而是每天看似無害的飲食選擇。他觀察到，許多標榜「低脂」、「植物性」、「對心臟好」的食物，實際上卻可能促進發炎、拉高血糖、長期傷害血管。以下是他根據多年治療心肌梗塞、動脈阻塞與代謝異常患者的經驗，整理出的 9 種他絕對不碰的食物。 1、含糖早餐穀片外表無害、包裝可愛，但本質幾乎是甜點。Sanjay Bhojraj直言：「早餐吃這個，等於在吃甜甜圈。」高糖會引發胰島素劇烈波動，長期加速代謝失衡與血管老化。．建議替代：鋼切燕麥＋莓果＋肉桂 2、加工冷切肉（火腿、培根、香腸）含有硝酸鹽與亞硝酸鹽，可能在體內轉化為有害物質，不只提高癌症風險，也會傷害血管、升高血壓。．建議替代：自行烤製的雞胸肉或火雞肉 3、汽水與能量飲料不只讓血糖飆升，還會過度刺激腎上腺、增加全身性發炎。「無糖版本」也不安全，人工甜味劑可能破壞腸道菌相，間接影響心臟健康。．建議替代：氣泡水加檸檬、無糖花草茶 4、油炸速食與夜市炸物高溫油炸常使用工業植物油，容易產生氧化物質，會嵌入常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 天前 ・ 22
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
麵包冷凍再烤降血糖？腫瘤醫曝「3吃法」：不利癌細胞生長
麵包冷凍再回烤，真的可以降低升糖指數！腫瘤科醫師廖志穎解釋，根據多項研究發現，澱粉類食物經過「冷卻／冷凍」後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉，對腸道菌有益。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
尖叫1聲亡「不是流感」！11歲女童驗出1病毒攻心亡 醫：無特效藥
台中市一名11歲女童感冒近月未癒，突然昏迷送醫，經搶救兩天仍因嚴重心臟衰竭不治。檢驗發現女童體內呈B19微小病毒陽性，醫師研判恐是病毒侵襲心臟引發猛爆性急性心肌炎。女童發病前曾有感冒症狀，並隨家人前往中國旅遊。施勝桓小兒科診所院長施勝桓指出，B19病毒又稱「蘋果病」，主要透過飛沫或血液傳染，潛伏期約4至20天，初期症狀似感冒，後續可能出現紅疹，嚴重者恐併發關節炎、腦炎或致命性急性心肌炎。醫師提醒，B19病毒目前無特效藥及疫苗，治療採支持性療法，免疫不全者、慢性貧血患者及孕婦為高風險族群，應特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
全脂or低脂牛奶哪個防心梗？名醫喊：我都喝這款
牛奶有益健康，至於應選全脂或低脂？醫師王思恒表示，過去認為，乳製品要選低脂款，才無心血管阻塞的問題，但新研究指出，全脂牛奶與心血管疾病的發生率無明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）有時還與「心血管風險降低」有關。「因此，我都喝全脂牛奶。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
一家三代全罹食道癌！醫示警：都是這飲食習慣害的 5招預防癌體質
一名34歲男子發現自己吞嚥困難，到醫院檢查後確診食道癌。其實他一家三代先後確診食道癌，醫揭與他們的一種飲食習慣有關！ 一家三代全罹食道癌 根據中國媒體《北京時間》報導，來自河南的34歲張姓男子健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 1
不是吃魚！中醫點名「1種海鮮」更年期救星 補氣血、養肝去熱
天氣一熱，不少人就感覺身體燥熱、睡不好，甚至皮膚出現紅疹、月經不順，中醫指出，這些可能都是體質虛弱、腎氣不足的表現，尤其女性更年期前後，更易受影響。其實吃對海鮮，也能幫助滋陰補氣血。 中醫師余雅健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 1
上班族快看！「這樣吃三餐」才健康 醫：晚餐不是越清淡越好
正確飲食攸關健康。醫師黃軒表示，飲食應吃對時間、吃對比例，其中，早餐不要晚於上午9時，晚餐不要晚於晚上9時。「晚餐不是越清淡越好，而是不要太晚吃、不要吃太撐。」若上班族太晚吃、吃太飽，會影響睡眠、干擾胰島素、增加內臟脂肪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
紅白蘿蔔不能一起煮？ 中醫揭密紅蘿蔔最佳吃法
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 坊間常流傳不同飲食禁忌，常被提到的就是「紅白蘿蔔能不能一起煮」？中醫師解答，其實只要煮熟，紅蘿蔔中的分解酶就會被破壞，不必過度擔心；加上紅蘿蔔性質偏補、白蘿蔔偏清涼，搭配反而能取得平衡，一般家常湯品如紅白蘿蔔排骨湯，安心同煮、安心食用就好。 紅蘿蔔是國內極為常見的家常食材，無論炒菜、煲湯、燉肉、煎蛋、煮咖哩，甚至運用...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
2分鐘方便換20年腦退化？專家點名不只泡麵…這類食品恐「讓大腦提早失智」
近年來泡麵、香腸、雞塊等「超加工食品」（Ultra-Processed Foods，UPF）因為方便料理、價格便宜，成為不少民眾在忙碌日常中的飲食選擇。不過，最新研究與專家警告指出，長期大量攝取這類食品，恐對腦部健康造成深遠且不可逆的傷害，更是讓民眾在年紀輕輕時就邁向失智症（Dementia）的「高速通行證」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 1
青花菜怎麼煮？營養師建議「蒸煮5分鐘」 鎖住抗癌成分
青花菜是餐桌常見的蔬菜，具備抗氧化、抗發炎與排毒的作用，透過正確的烹調方式，就能保留更多營養與健康成份，營養師老辜在臉書分享，「蒸」青花菜是保存營養的最佳方式。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 發表留言
醫材商闖手術室代刀新影片流出 中榮重懲3醫：即日起「停刀」並拔官
台中榮民總醫院近日捲入手術室「密醫」執刀爭議，案情在18日有重大進展。疑因2023年7月醫材商代刀手術的新影片流出，中榮召開緊急院部會議後宣布，神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅，及網紅醫師廖致翔採取嚴厲處分，即日起全面停止其手術業務，其中兩名身兼主管職的醫師遭到免除主管職務。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 10
開心果降壞膽固醇！吃過量恐上火一周胖1公斤
開心果英文名為pistachio，在台灣又稱「阿月渾子」。營養師李婉萍指出，開心果富含膳食纖維、優質蛋白質、健康脂肪及多種維生素礦物質，適量食用有助心血管及血糖控制。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
隱瞞女兒腸病毒硬送上學「1傳11」父母竟是醫護還反問：鬧那麼大幹嘛
高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，一周內造成4個班級、11名學童發病，再傳染到外校國中生及嬰幼兒，累計至少14人染疫；離譜的是，腸病毒源頭女童的家長不僅隱瞞女兒病情，甚至受訪時還說「小孩腸病毒不曉得為什麼要鬧那麼大」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
沒症狀也中鏢！41歲女做公費電腦斷層 揪出肺癌一期
【記者黃泓哲／台北報導】早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，常常等到身體不適才發現，往往已錯過治療黃金期。41歲的陳小姐曾有長期吸菸史，在醫療團隊協助下成功戒菸近2年，雖然沒有任何不舒服，仍定期留意健康狀況。因符合政府公費低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢資格，她到台北慈濟醫院檢查，意外發現右肺有一顆約1.2公分的毛玻璃結節，後續轉介胸腔外科治療。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
醫師自己絕對不吃！20種日常食品遭點名暗藏危機 香蕉、明太子都上榜
烤肉、明太子、香蕉、白飯、炸薯條，這些常見的美食其實暗藏危機，日本多名醫師近日在健康專書與訪談中直言，現代人習以為常的飲食，早已充滿看不見的風險，甚至可能在不知不覺中傷害身體，「我們每天在超市買的食物，並不等於安全。」醫師指出，關鍵並不在於是否完全禁食，而是要理解哪些東西「為什麼不能吃太多」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
這食物吃太多會得癌症！醫生親測吃1個月變胖、失眠、頭痛 超可怕
國際癌症研究機構（IARC）認為每天食用50克加工肉類，罹患大腸癌的風險將增18％。 加工肉致癌！高溫烹煮紅肉生致癌物 國際癌症研究機構（IARC）對加工肉類的定義包括培根、香腸、臘腸、熱狗、健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1