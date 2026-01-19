有運動膽固醇還是高？醫師說一招降壞膽固醇比你慢跑還有用

除了藥物以外，不少民眾透過運動想改善膽固醇，但效果並不顯著。聯安預防醫學機構-聯安診所心臟血管內科主任-施奕仲醫師解釋：「因為膽固醇主要跟飲食還是有關，單靠運動效果有限，建議民眾飲食應避開『動物性飽和脂肪酸』的食物，也就是富含脂肪的紅肉，是促使肝臟生合成膽固醇的原料」。「控制三高」是掌控健康的關鍵！理想膽固醇數值應為多少？

通常健檢報告中的血脂肪會有四個指標：總膽固醇（TC）、高密度脂蛋白－俗稱好膽固醇（HDL）、低密度脂蛋白－俗稱壞膽固醇（LDL）、三酸甘油脂（TG），除了好膽固醇數值不應太低，其餘三者若沒有控制得宜，膽固醇便會開始在血管內皮層堆積，形成動脈粥狀硬化斑塊，讓血管變得狹窄，未來出現心血管疾病風險將大幅增加。

那膽固醇應該控制在多少數值才是安全？施奕仲表示：「若是一般民眾，對於四項指標可參考以下的理想範圍。」

總膽固醇︰小於

三酸甘油脂︰小於

低密度脂蛋白︰小於

高密度脂蛋白︰男生大於>40mg/dL、女生大於>50mg/dL

慢性疾病者膽固醇標準更嚴格！

要注意，上述數值並非唯一標準，因為理想的膽固醇數值會因人而異！施奕仲強調：「因應每個人的疾病風險不同，對膽固醇要求的數值也會不同。」即使兩個人量出來壞膽固醇都是120mg/dL，有可能一個人需要服藥，另一個卻不需要。 假若都沒有其他健康風險與共病症，只有膽固醇過高時，當壞膽固醇(LDL)要大於>190 mg/dL，健保就會給付降膽固醇藥物；但對於曾經有心肌梗塞裝過支架，膽固醇標準會變得更嚴格，健保給付用藥是希望將其數值控制更低，目標達到 LDL 小於

有氧運動只降三酸甘油脂、提升好膽固醇

除了靠藥物之外該怎麼降膽固醇？不少民眾積極運動卻始終不見膽固醇數值好轉，施奕仲解釋：「研究指出規律的有氧運動可以下降三酸甘油脂、上升好膽固醇，但對於壞膽固醇下降幫助相當有限，趨近於沒有用。」

運動對於總膽固醇有幫助，但若是想要下降壞膽固醇，飲食的搭配則更為重要，過往認為應避免攝取高膽固醇食物，例如：蛋黃、海鮮、豬肝等，但近年研究發現直接透過飲食攝取的膽固醇，僅佔身體膽固醇比例中的兩成，主要膽固醇來源還是自身肝臟合成的。

八成膽固醇是肝臟自行合成！飲食注意這些，改善機率大

什麼食物最容易促使肝臟合成膽固醇？需特別留意「動物性飽和脂肪酸」，比如豬油、牛油、羊油等，包含大眾喜愛的五花肉、雪花肉其實都屬於這個類別。施奕仲說：「膽固醇過高的人，吃火鍋時建議盡量避免雪花牛、和牛、三層肉等油花太多的紅肉；建議可選擇牛腱來補充蛋白質、鐵質；油類則以Omega-3不飽和脂肪酸為主，用魚油、苦茶油、亞麻籽油來取而代之。」

除了飲食上做調整，也可以補充對降膽固醇有益的健康食品，例如綠茶類中的「兒茶素、多酚類」對降血脂有幫助，規律的攝食「燕麥片」或是補充「紅麴」也可以減少體內合成膽固醇，若做嚴格的飲食控制，預期三個月後膽固醇數值就能看到改變！

臨床上就有不少透過飲食調整，而成功降低膽固醇的案例，施奕仲分享曾經有兩名年約四十歲客人，兩人都是總膽固醇、壞膽固醇都偏高、好膽固醇偏低，且血管已有約40%狹窄。其中一位認真以藥物及飲食控制，膽固醇有明顯下降，另一位則不予理會。

兩年後他們再回來追蹤，前者的血管狹窄從40%下降到30%，日漸進步；後者則從40%惡化成65%，已到建議考慮裝頸動脈支架的嚴重程度了。由此可見，定期健檢追蹤、積極改善、飲食控制，心血管健康狀況是有機會大幅改善的，就怕大家沒有意識到此重要性、置之不理。

健檢就能了解膽固醇品質！

施奕仲也提醒，別以為膽固醇數值都正常血管就不會長斑塊，因為膽固醇也會有品質問題，如今可以藉由「動脈粥狀硬化進展分析」檢測，瞭解膽固醇的好壞。

也能更近一步看到跟膽固醇生成有關的相關指標，例如︰ApoA1 是製造好膽固醇的組成原料之一，如果濃度越高，代表清除血管內垃圾的能力越好；ApoB 則是壞膽固醇生成的參與因子，過量容易促進生成壞膽固醇。而 sdLDL 則是一種小而緻密性的壞膽固醇，算是壞膽固醇脂中的惡霸，破壞力特強，更需要別關照。

最後施奕仲呼籲：「如果是45歲以上的民眾，膽固醇不宜偏高，因身體對於膽固醇需求沒那麼高，累積太多就會變成心血管中的垃圾，需健檢後經由醫師評估，才能清楚知道膽固醇的目標在哪裡，進而透過個人化的生活習慣調整、飲食、運動搭配，免於突發性的心血管疾病。」

聯安診所由「一日健檢」開始，秉持細緻服務，為您提供創新的「1+364」健康檢查服務。從一天的健檢開始，擴展到健康管理、醫學美容、保健食品領域，全方位照顧您的健康需求。



