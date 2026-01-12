有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視覺設計頻遭中國網友質疑涉及宗教。北京站演出雖已通過中國官方審批，確定將於今年6月13、14日登上北京國家體育場，未料昨（11）日傳出遭數百人檢舉，掀起討論。

天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出。（圖／翻攝蔡依林Pleasure巡回演唱會 微博）

中國娛樂帳號「八醬日常」昨（11）日貼出多張截圖，指稱有人於1月9日向文旅部門投遞檢舉信，標題直接點名「舉報蔡依林2026年鳥巢PLEASURE演唱會」，並聲稱信件來源為文化市場執法單位，網路上更流傳「數百封檢舉信同步寄往多地文旅局」的說法，消息迅速引起歌迷關注。

檢舉內容多聚焦於舞台視覺設計，有部分網友將演出中的機械蛇與特技橋段過度解讀為「獻祭儀式」或「陰間美學」，甚至延伸出反對「歐美文化入侵」等論述，呼籲抵制演出；相關說法在多個平台反覆流傳。另一派網友與藝術圈人士則力挺蔡依林，認為這類檢舉行為恐壓縮創作空間，並指出《PLEASURE》的舞台敘事與美學，正是華語大型演唱會近年少見的突破。

對此，蔡依林演唱會中國主辦單位永稻星娛樂早在1月7日即發表聲明，強調演唱會內容已依法完成所有審批，並不存在任何宗教暗示。主辦方指出，舞台靈感源自15世紀經典名畫，機械蛇象徵「欲望、循環與重生」，並表示將對惡意造謠與不實指控保留法律追訴權。

蔡依林演唱會中國主辦單位聲明。（圖／翻攝永稻星娛樂微博）

中國主辦單位表示，將對惡意造謠與不實指控保留法律追訴權。（圖／翻攝永稻星娛樂微博）

