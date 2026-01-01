有邀黃國昌參加新北升旗？侯友宜這樣說

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

今（1）日是2026年首日，新北市政府選在板橋435藝文特區，舉行升旗典禮，包含新北市長侯友宜、副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌等人出席。針對是否有邀請黃國昌，侯友宜受訪時指出，只要是新北市民或希望來新北升旗，「我們都非常歡迎」。





侯友宜今早偕同劉和然、藍委葉元之、新北市議員洪佳君等人，共同出席新北市府所舉辦的升旗典禮，並於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，地方補助款新的一年還沒下來，會不會希望《財劃法》趕快有結果，否則很多建設都卡住沒辦法進行？

對此，侯友宜表示，新北市已經按照原來的財劃法修訂，編列了相關的預算，只要預算通過，都會全力的衝刺，新北市政府不會等待，只有全力以赴，把握預算過以後，讓市政更快速的發展，來符合人民的期待。

關於黃國昌是否有受邀？侯友宜則說，「元旦升旗在新北市，就是希望只要是新北市民，或是希望到新北市來參與元旦升旗，我們都非常歡迎」。





