有邏輯的魔法教學 日本動漫大師小幡公春至長榮大學辦講座學生受益良多





日本知名動畫原畫師小幡公春應長榮大學資訊暨設計學院數媒系邀請來台演講，於該校長榮堂舉辦講座，講題為動漫創作核心技術，師生參與踴躍。學生們表示，好像是在看魔法，但卻是有邏輯的魔法，也如常駐講師般的親切深度交流，讓他們受益良多。吳宏翔院長則代表校方頒發感謝狀，表達誠摯謝意。

小幡公春老師現任amps國際動漫學院副學院長兼教務主任和動畫學科主任、Pioneer Production動畫製作工作室主席級製作人與作畫監督，動漫資歷超過40年，在國際頗具知名度，多次受邀來台為學界、業界和政府單位擔任演講嘉賓。他曾經是《名偵探柯南》、《美少女戰士》、《火影忍者》、《蠟筆小新》動畫原畫師，其他作品有《哆啦A夢》、《麵包超人》、《妖怪手錶》等共200多部。

吳宏翔院長表示，數媒系提供學生專業數位媒體與互動設計知識技能，讓學生能夠在產品、網站、遊戲等進行設計和開發。課程涵蓋設計概論、視覺設計、動畫設計、互動設計、介面設計、使用者經驗設計等領域。課程內容結合創意思考、設計美學及AI生成式設計應用等，藉由實作累積實務經驗。學系教師群專長包含視覺設計、動畫製作、3D軟體技術應用、互動介面設計、產品設計、工業設計、數位影音製作等。透過多元豐富的課程學習，期望能提供學生更多元整合應用能力。

小幡老師從骨架構圖、角色動態、光影結構到分鏡節奏，示範如何將複雜的專業技術化為清晰易懂的創作邏輯。每次示範都精準細膩，讓學生驚嘆連連。學生們表示，原來日本專業動畫師是這樣思考角色動作的，小幡老師的示範就像在看職人魔法，但解說得超清楚，是有科學邏輯的魔法，這堂課比看10部教學影片還有效。

小幡老師不僅分享產業經驗，課後更耐心回應學生們的提問。將技術拆解為學生做得到的步驟並實際示範，傳授40年的專業動畫功力，強調人物結構、動態邏輯與身體平衡的重要性，讓學生能理解並應用於創作中。吳宏翔院長表示，小幡老師不只是技術分享，更象徵著國際視野、產業連結與專業精神的深度匯聚，讓學生們感受動漫創作的無限可能。

