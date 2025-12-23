有重大明顯瑕疵 藍提案「五大法官判決無效」
憲法訴訟法五名大法官判決，遭在野批評違憲。國民黨立院黨團昨天提案，建請立院作成決議，針對五名大法官予以嚴厲譴責，此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效。立法院程序委員會已將此決議案納入本周五院會討論事項第一案。
此外，國民黨團提案修正「公民投票法」，將憲法法庭判決納入公民複決事項，程序委員會也排入本周五院會議程。國民黨團書記長羅智強表示，這是用「更大的民主」解決爭議；民進黨團幹事長鍾佳濱則質疑，如何判斷憲法法庭違法？
針對五名大法官的判決，國民黨團提案指出，無論從修正後或修正前的憲訴法，憲法法庭作成判決都應符合最低參與評議人數的規定，本案僅有五名大法官參與，甚至「排除異己」，將另外三名不願違憲違法而拒絕參與評議的大法官屏除在外，無論依舊制或去年通過的修正規定，皆不符合法定人數，程序上存在重大瑕疵。
提案指出，這五名大法官為使裁判得以作成，採取「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」的計算路徑，形同由裁判者自行改寫審判權組織成立之前提要件，逾越憲訴法所設的正當程序界線，扭曲憲法增修條文所明定大法官十五人合議的組織意旨；在僅有少數大法官參與的情況下，作成影響重大法律制度的憲法判決，甚至介入立法程序自主權，對權力分立與憲政秩序造成嚴重衝擊。
提案表示，大法官為向賴清德總統表忠，身為憲法守護者，卻甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心，爰此，建請立法院作成決議，針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。
更多udn報導
喜宴進化了！新人改請「這1杯」全場大讚：還能帶走
阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻
張文媽三年匯82萬！專家曝3星座父母最易養出啃老兒
Lisa「18禁熱舞配超短戰袍」驚險走光瞬間被拍
其他人也在看
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 160
美戰爭部：陸預期2027具奪台能力
路透報導美國戰爭部一份報告草案揭露，大陸預期在2027年具備與台灣開戰並取得勝利的能力，完善武力奪取台灣的軍事選項，其中包含在2000海里外展開空襲；報告也發現，大陸可能已在最新飛彈發射井部署超過100枚洲際彈道飛彈，且無意與美國展開戰略核武軍控談判。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 61
利比亞參謀總長搭機墜毀土耳其 機上5人全數罹難
（中央社安卡拉23日綜合外電報導）土耳其與利比亞官員表示，利比亞武裝部隊參謀總長與其他4名乘客，今天搭乘一架商務噴射機從土耳其首都安卡拉起飛後不久墜毀，機上人員全數罹難。中央社 ・ 3 小時前 ・ 34
高檢署主任檢察官陳宏達：司法自律自清別失格
大法官爭議不斷，傳出先前黨政高層和大法官蔡宗珍溝通，遭質疑赤裸裸關說司法。台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨發文指出，若司法再...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元
不少交通事故往往肇因危險駕駛，立法院昨三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，機車駕駛人駕駛時使用手機、電腦等產品做出有礙...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 90
法官論壇炮火不斷 基層開轟踐踏憲法
司法院代理院長謝銘洋等5位大法官19日判決修法後的《憲法訴訟法》違憲，連日數百位律師及法律學者連署相挺，但《法官論壇》持續有法官發表不同看法。有人說，大法官真的要宣告違憲，等湊齊10位大法官，人數夠了，狠狠地去罵立法院，說立法院禍國殃民，但現在這樣搞，弄到需要人家連署來拯救，真的就只是把司法公信力踩在腳底下而已。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
要求股市漲就得調降利率 川普：忤逆我的人不能當Fed主席
美國政府週二（12/23）公布第三季GDP增長率高達4.3%，遠高於預期，但也讓聯準會（Fed）降息機率下降。美國總統川普當晚則是發文警告，任何忤逆他不願降息的人，未來都不可能擔任聯準會主席。太報 ・ 1 小時前 ・ 35
輝達領漲！美股連四紅「標普500再寫新高」
[NOWnews今日新聞]在數據顯示美國第3季經濟成長出乎意料地強勁後，美股週二（23日）連續第四個交易日上漲，標普500指數收盤再創新高，在縮短的聖誕假期交易週中，人工智慧（AI）概念股表現持續優於...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 16
健康主題館／喝酒就臉紅 恐更易罹癌
有些人幾杯黃湯下肚面不改色，有些人才喝幾口就滿臉通紅，是酒量比較好嗎？專家提醒，一喝酒就臉紅是一種警告色，因為缺乏乙醛去...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
今晨最低溫12.2度！平安夜氣溫稍降 聖誕節冷氣團南下轉溼冷
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏12.2度。氣象署表示，今天平安夜（24日）北部及東北部氣溫稍下降，晚上開始水氣增多，明天天氣如何？氣象署指出，明天聖誕節、周五（25日、26日）大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，水氣也較多，周六、周日（27日、28日）大陸冷氣團減弱，下周一（29日）北部及東北部氣溫回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 小時前 ・ 4
不滿憲判結果 國民黨團告發署名5位大法官枉法裁判
立院年初三讀修正《憲法訴訟法》提高釋憲門檻，明訂至少10位大法官才能開庭，9位同意才能違憲宣告，但12月19日司法院憲法法庭判決違憲，然而現有的8大法官只有5位署名。對此，國民黨團今(12/22)日上午前往台北地檢署告發5位署名的大法官枉法裁判、濫權瀆職。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴清德民調復活！主因曝光 他改2字網笑翻
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（23）日公布最新國政民調，結果發現，總統賴清德的聲望正明顯恢復中。和11月相比，總統職務表現贊同率上揚5.5個百分點，來到43.4％、不贊同率下降1.6個百...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 185
張文雙親下跪道歉 余母籲勿指責
余家昶在台北市隨機攻擊案中挺身阻止凶嫌不幸身亡，余母表示，不知道張文是什麼動機，兒子不認識他也無冤無仇，「但我不怨他」。並強調張文行為與其父母無關，盼外界勿指責他們。桃園市長張善政表示，市府將安排余家昶於115年春祭入祀桃園忠烈祠，供後人憑弔與追思。而檢警23日下午會同法醫解剖張文遺體後，其父母首度面對媒體向社會大眾致歉，3度鞠躬並下跪說：「對不起！」強調會全力配合司法的調查。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 80
蔣萬安拒提隨機殺人案嫌犯姓名 不讓張文恐怖罪行獲名聲
台北市19日發生隨機殺人案，市長蔣萬安今天說，如同紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）拒絕講出基督城清真寺攻擊事件槍手名字，他也不願提到殺人案嫌犯姓名，不讓其因恐怖罪行獲得名聲；他不希望嫌犯名字被記住，希望大眾更聚焦在如何恢復正常生活。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 173
網路發文「開槍盧秀燕」台中女警遭拘提 地院裁定羈押不禁見
台北市隨機攻擊案發生後，台中市警察局某分局偵查隊一名黃姓女偵查佐（25歲），涉嫌在網路平台發文「開槍盧秀燕」的言論，警方報請檢察官偵辦後，將黃警拘提到案，移送台中地檢署偵訊，台中地檢訊問後，認為黃警涉恐嚇罪，向台中地院聲請羈押禁見。台中地院晚間裁定羈押不禁見。台中市警局表示，將以情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前 ・ 531
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 53
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 547
北市隨機攻擊案 男子網路留言「真的有人做了我想做的事情」 涉恐嚇遭起訴
台北市19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，引發社會震驚 。桃園市唐姓男子在相關社群貼文下留言「真的有人做了我想做的事情」，桃園地檢署認為涉犯恐嚇公眾罪嫌，2天火速偵結，今天起訴唐男並建請法院從重量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前 ・ 359
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 16
聲援「巴勒斯坦行動」遭英警以反恐法逮捕 瑞典環保少女獲准保釋
瑞典知名「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）23日在倫敦參加抗議活動時，遭到警方逮捕。此次行動是為了聲援與「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）相關的絕食囚犯。值得注意的是，倫敦警方此次並非以常見的非法集會名義逮捕，而是引用「2000年反恐怖主義法」相關條款。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 8