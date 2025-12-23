有重大明顯瑕疵 藍提案「五大法官判決無效」

憲法訴訟法五名大法官判決，遭在野批評違憲。國民黨立院黨團昨天提案，建請立院作成決議，針對五名大法官予以嚴厲譴責，此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效。立法院程序委員會已將此決議案納入本周五院會討論事項第一案。

憲法法庭宣判憲訴法修正條文違憲。圖／聯合報系資料照片

此外，國民黨團提案修正「公民投票法」，將憲法法庭判決納入公民複決事項，程序委員會也排入本周五院會議程。國民黨團書記長羅智強表示，這是用「更大的民主」解決爭議；民進黨團幹事長鍾佳濱則質疑，如何判斷憲法法庭違法？

針對五名大法官的判決，國民黨團提案指出，無論從修正後或修正前的憲訴法，憲法法庭作成判決都應符合最低參與評議人數的規定，本案僅有五名大法官參與，甚至「排除異己」，將另外三名不願違憲違法而拒絕參與評議的大法官屏除在外，無論依舊制或去年通過的修正規定，皆不符合法定人數，程序上存在重大瑕疵。

提案指出，這五名大法官為使裁判得以作成，採取「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」的計算路徑，形同由裁判者自行改寫審判權組織成立之前提要件，逾越憲訴法所設的正當程序界線，扭曲憲法增修條文所明定大法官十五人合議的組織意旨；在僅有少數大法官參與的情況下，作成影響重大法律制度的憲法判決，甚至介入立法程序自主權，對權力分立與憲政秩序造成嚴重衝擊。

提案表示，大法官為向賴清德總統表忠，身為憲法守護者，卻甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心，爰此，建請立法院作成決議，針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。

