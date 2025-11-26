有銀行想嫁 遠銀要先壯大規模2年資產上兆

▲遠東商銀今（26）日發行2026年月曆《搭火車遊寶島》，並由總經理周添財（左二）與3位搭火車通勤的員工共同發表。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 遠東商銀今(26）日發行2026年月曆《搭火車遊寶島》，不過，近來金融併購案不斷，總經理周添財受訪時也透露，確實也有銀行想嫁過來，只是現階段遠銀希望先自己壯大規模，拚2年資產上兆元，也不急著成立金控。至於股利政策，力拚全年每股稅後盈餘（EPS）1元以上，希望維持每股配發0.7至0.8元水準，股利中一半股票一半現金，當中現金殖利率則以1年期定存2至3倍為目標。

周添財指出，銀行是百年事業，遠銀營運核心策略是「長期穩健成長」，目前遠銀總資產約8700億元，9月已完成增資，但尚未完全反映在規模上，他預估，透過增資與每年淨值累積，2年內資產規模可達兆元，「把淨值做大才能做更多事」，不過，現階段不考慮發債，因資金成本過高。

由於近來金融併購案不斷，市場也好奇遠銀對併購的看法，周添財透露，確實有人來談，而且是想嫁過來，但遠銀對併購向來保守，若在體質、文化或條件上不匹配，就不會考慮，強調併購須具互補效益。

至於未來會不會成立金控？周添財表示，目前金控設門檻並未設限，遠銀也符合要求，但金管會認為規模仍偏小，成立金控的綜效有限。他也表禦，目前先把銀行規模做大，有實質效益才成立金控，而且從國外銀行案例來看，不成立金控也能走得很好，

對於股東關心的股利政策，遠銀執行副總經理林建忠也說明3大原則。首先，全年EPS力拚1元以上，希望維持每股配發0.7、0.8元水準，股利中約半數以股票股利發放。周添財則補充，股東最關心的現金殖利率，希望至少達1年期定存2至3倍水準。

