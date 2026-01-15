有錢不一定能住！「月球飯店」交通費要3億 須通過背景調查＋健康檢查

矽谷一家新創公司，正計畫將度假目的地推向外太空。（翻攝自GRU Space）

矽谷一家新創公司正計畫將度假目的地推向外太空。這家名為「GRU Space」的公司宣布，正式開放預約其預計於2032年開幕的「月球飯店」。雖然每位旅客的住宿費用預估高達25萬至100萬美元（約新台幣788萬至3,155萬元），但這場跨越38萬公里的夢幻旅程，已在科技圈與富豪榜間引發熱烈討論。

充氣式膠囊住房：漫步月球還能遠眺地球

綜合《太陽報》、《紐約郵報》報導，根據計畫，這座首代月球飯店將採用「充氣式結構」，先在地球上建造，之後由重型登月器運送至月球表面，預計可容納4名住客。旅客在多天的行程中，不僅能近距離欣賞月球荒涼之美與遠眺藍色地球，還能體驗月球漫步、月球開車，甚至在低重力環境下挑戰「月球高爾夫」。

GRU Space創辦人、年僅22歲的Skyler Chan熱血地表示：「我們正處於一個轉折點，在我們死之前，人類真的有機會成為跨行星物種。」

交通費才是天價！往返月球恐需「3億台幣」

雖然住宿費對億萬富豪來說或許只是零頭，但真正的門檻在於「交通費」。該公司官網指出，雖然最終定價尚未定案，但往返月球的交通費用很可能超過1,000萬美元（約新台幣3.15億元）。

即便門檻極高，想申請預約的人仍須支付1,000美元（約新台幣3.15萬元）且「不可退還」的申請費，並通過嚴格的背景調查，包含財務證明與體檢報告。公司預計於今年開始審核申請。

終極目標：月球版「舊金山宮殿」與火星移民

GRU Space對月球飯店的願景不僅止於充氣艙。他們計畫未來利用月球當地的材料加固建築，將客容量提升至10人，甚至打造一座仿照舊金山「藝術宮」（Palace of Fine Arts）的宏偉磚石建築。

這項計畫被視為人類定居火星的跳板。然而，這場私人企業的「太空賽跑」也面臨競爭與監管挑戰，目前中國與俄羅斯也計畫在2036年前合作建成如迪士尼樂園規模的月球基地。

