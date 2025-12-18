有錢也不敢張揚！67歲退休包租婆婦月收8萬 目睹鄰居「這下場」選擇裝窮

67歲退休婦每月收租金8萬卻極度節儉。示意圖／photoAC

退休生活的品質仰賴手中資產支撐，但人際關係同樣是不可忽視的一環，不少人為了避免被比較，選擇低調過日子。日本一名67歲婦人三浦玲子（化名）不僅擁有房產與退休金，每月還有高達40萬日圓（大約新台幣8.1萬元）的租金收入，卻始終維持節儉生活，她坦言，不炫富所換來的，是一種「不被任何人嫉妒」的平靜感。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，玲子10年前與丈夫一同繼承位於東京都蛋黃區的房子，丈夫名下另有3間出租公寓，目前皆有租客承租，每月租金收入約40萬日圓。此外，丈夫每年可領取約280萬日圓（約新台幣56萬元）的退休金，加上玲子本身的基礎年金與企業年金，全家年收入高達800萬日圓（約新台幣160萬元）。

即便如此，玲子並未因此過著奢華生活，平時只購買價格實惠的衣服，每個月也僅到餐廳吃一次午餐。她指出，周遭多數鄰居僅靠退休金維生，對於花費格外敏感，只要有人拿著看起來較昂貴的包包，很快就會成為話題，這也讓她逐漸養成「隱藏身分」的習慣。

玲子坦言，自己從未向外人提及有租金收入，「一旦被認為有錢，就會被半開玩笑地說『帶我去旅行』、『這餐你請吧』」，讓她感到相當反感，也深刻體會到收入差距往往會直接影響人際關係，甚至引發忌妒，因此選擇刻意保持低調。

「這次經驗」讓她學乖！隱瞞身分反而能讓生活更平靜

玲子分享，社區中曾有一名太太不經意透露自己在東京有間公寓，之後便明顯感受到周圍人對她的態度轉冷，雖然沒有人明說，但氣氛已悄然改變，彷彿都在心想「那個人一定很有錢吧」。

這件事讓玲子心生警惕，從此更刻意表現出「手頭不寬裕」的樣子，不僅要求丈夫購買特價衣物，外出用餐時也總是說「點套餐就好」。

報導分析，類似情況在日本社會並不少見，許多人即便擁有相當資產，也選擇不炫富、甚至刻意節儉，只為避免不必要的麻煩。此外，如何與他人互動，也深深影響著退休生活的品質，因此「低調過日子」，對不少人而言，成了一種值得深思與選擇的生活方式。



