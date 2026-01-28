有錢也買不到！Steam估值狂飆700億美元，但收購機率幾乎是零？

由 Valve 所推出的數位遊戲平台 Steam，可以說是 PC 上接近壟斷的存在，尤其是在疫情後人氣更是大爆發，每年都能刷新多次同時在線人數。而最近，一名分析師指出，想要收購 Steam 要花上非常恐怖的價格，甚至是高到監管單位不太可能會同意的地步。

Steam 規模每年都在持續成長，沒有任何對手。

根據 Action Network 訪問財務分析師 Rob Wilson，考慮到 Steam 每年靠著賣遊戲就能賺到數十億美元的恐怖收入，假如現有企業想要收購 Steam，談判金額一定是從數百億美元起跳。再進一步把未來的成長潛力與市場納入，最終的收購價格很有可能落在 400 億到 700 億美元（約新台幣 2.1 兆元）之間。甚至還不算母公司 Valve 旗下熱門遊戲《CS2》、《DOTA2》等熱門免費遊戲與 IP 帶來的長期持續性收入。

這分析數據與過去相比，成長幅度非常的驚人。回顧 2020 年疫情剛爆發初期，當時市場分析師對於 Steam 的估值大約落在 150 億到 200 億美元左右。短短 5 年間，Steam 玩家數量成長的同時，也帶動了遊戲銷售，讓 Valve 在 PC 遊戲領域中擁有無法撼動的霸主地位。

然而，Wilson 也指出，即便真的有買家願意付出這筆天價，收購案成真的機率依然微乎其微。尤其是考慮到 Steam 在 PC 遊戲發行市場具有絕對的統治地位，任何收購的嘗試都肯定會面臨無法跨越的反壟斷監管障礙。所以，這最高 700 億美元的估值更多是用來體現 Steam 巨大的市場影響力，而不是代表實際交易的可能性。