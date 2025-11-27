有錢也買不到！一票會員激推好市多「1款神級外套」：穿10年沒壞過

生活中心／王文承報導

受到東北季風影響，今（27）日清晨各地氣溫偏低，保暖衣物需求逐漸升高。美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色星期五（Black Friday）活動也正式開跑。好市多因商品多元、價格實惠深受民眾青睞。有網友分享，母親8年前在好市多購入的外套因在日本遺失，想再買同款卻發現早已停產，於是詢問「現在該買哪款好市多外套？」貼文一出，引發網友熱議。許多網友大推羽絨或刷毛系列，直呼輕便又暖和，還有人分享好市多大衣穿了10年依舊完好，品質相當耐用。

會員推好市多1款神級外套：穿10年沒壞過



一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他的母親多年前在好市多買了一款外套，外型百搭又不退流行，穿了7、8年仍相當耐穿。然而上月赴日本旅遊時不慎遺失，返台後想回購卻發現早已停產售。他希望能找到同樣保暖、耐穿的新款，便向老會員請教：「現在好市多最值得買的外套是哪一款？」

貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，「羽絨款都不錯，輕便又保暖」、「我上次買了一件風衣，騎車時完全不會灌風」、「好市多羽絨衣很好穿，不會顯胖。」

也有網友推薦刷毛和全法蘭絨材質外套，外型好看、保暖度佳，並分享自身使用心得，「某天隨手抓了一件六百多元的香風外套，類似毛衣的感覺，現在穿剛剛好」、「冬天其實穿外套的次數不多，所以好市多的外套都很耐用。我大學買的穿到現在還沒壞」、「我記得有一款全法蘭絨材質的，非常舒服。」

還有人提醒購買時要快狠準：「看見喜歡就要立刻買！」他分享自身經驗，幾年前在新竹門市看中一款風衣，版型很好看，但猶豫尺寸而沒買。隔年想回頭找時早已消失無蹤，「真的會後悔，因為好市多的款式未必會再出現。」

