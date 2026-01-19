有錢人去銀行必做2件事 前行員揭密：別急著離開

日本理財專家飯田道子，過去曾從事銀行業，根據她多年觀察指出，有錢人與一般人最大的差別在於他們如何蒐集資訊與管理資金，有錢人去銀行時，會善用等待時間主動了解最新理財資訊，並仔細檢視每一筆收支明細，這兩大習慣正是他們累積財富的關鍵，她建議民眾可以模仿有錢人的理財方式，辦理銀行業務時多留意周遭資訊，並定期檢視每筆資金動態，以逐步養成穩健的財富管理能力。

飯田道子（Michiko Iida）指出，有錢人和一般民眾的明顯差異在於對資訊的敏銳度，有錢人不僅僅是辦理交易，更會善用等待時間，翻閱銀行提供的宣傳手冊、研究新推出的金融工具，甚至向行員了解交易細節，他們對金錢抱有好奇心，並積極探索理財知識，這種習慣讓他們比一般人更早掌握投資與市場機會。

廣告 廣告

第二個關鍵則是對掌握資金流向，飯田道子觀察到，許多人只關注存摺上的餘額，看到錢還在就覺得安心，但有錢人會仔細檢視每一筆收支，確認是否有錯誤扣款或不必要支出，透過記帳和定期核對，他們能清楚了解收入來源與開銷去向，減少浪費，並提高儲蓄效率，逐步建立穩定的財務基礎。

飯田道子建議，想要改善理財狀況，不必一開始就追求高收入，可先從日常習慣入手，嘗試在辦理銀行業務時多觀察周遭資訊，並開始定期檢視每筆資金動態，透過模仿有錢人的理財方式，長期累積下來，就能逐步養成穩健的財富管理能力，打造自己的致富體質。

更多中時新聞網報導

保健》髮生危機 規律作息＋按摩尋生機

北車商場招商 逾10業者搶卡位

郭彥均搭檔鍾欣凌很幸福