有錢人才國旅？台南過年2晚房價「開價4萬5」 網嚇爛：還是出國吧

即時中心／林耿郁報導

農曆新春將至，許多民眾打算趁假期，與家人團聚、出門旅行；但有網友赫然發現，台南地區的年假住宿，兩晚竟要價4.5萬元！對此業者、台南市觀旅局均回應「合理、合法」；也有民眾感嘆，如此高昂的房價，「還不如出國算了！」

上好美盤？農曆新春將至，許多人準備把握一年難得的團聚時光，與親友出門旅遊。不過據《ETtoday》報導，有網友發現台南地區過年期間的住宿，兩晚竟要價高達4.5萬元，且平日該房間最多也只要5至6千元。

此外，同地區的其他住宿，兩晚也要3萬元以上，要價不斐；消息一出讓不少網友紛紛感嘆，「有錢人才國旅」、「誰愛去誰去」、「咱出國了，掰」。

國內國外差很大！官方提醒消費者 看清售價再出手

作為對比，以國內某知名老牌旅行社網站公開資訊為例，沖繩過年4日（含來回機票）售價約為4萬元；泰國曼谷、芭達雅5日行程（含來回機票）要價不到3萬元；更有南韓釜山4天（含來回機票、購物行程）的旅行團，2萬元新台幣有找。

對此，遭控售價太高的國內飯店業者回應，春節期間人力、營運成本增加，漲價相當合理，建議民眾上官網確認實際價格；台南市觀光旅遊局也回應，被投宿的飯店，價格並未超過標準，建議民眾先確認飯店價格，以免敗興而歸。

