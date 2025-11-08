楊子

有一陣子，書店的暢銷榜上，總少不了那幾本教人「變有錢」的書。封面閃著金光，標題充滿誘惑——《有錢人想的和你不一樣》、《富爸爸的祕密》、《三十歲前要懂的理財之道》……幾乎每隔一段時間，就會有一本新書出現，彷彿打開它，就能掌握財富的密碼。

我也曾經被這樣的書吸引。那時剛出社會，薪水微薄，總幻想能找到一條捷徑。書裡說，要改變「窮人思維」，要學會「讓錢為你工作」。我一邊翻頁，一邊在心裡盤算：或許我也能像書中的主角一樣，從月光族變成投資達人。

廣告 廣告

只是後來，我發現這些書的命運和我們差不多——它們來得快，也去得快。許多書不到幾個月，就從暢銷榜消失，最後出現在二手書店的特價區，封面依舊閃亮，價格卻只剩原本的三分之一。那些曾經許諾財富自由的文字，靜靜地躺在角落，像一場夢醒後的餘光。

那時我才明白，閱讀有錢人的書，不一定能讓人變有錢，但能讓人看見「成功」這兩個字的多重樣貌。

書裡的主角，多半從零開始，白手起家，他們的故事充滿戲劇性：破產、東山再起、把握機會、翻身致富。讀的時候令人熱血沸騰，合上書本卻只剩現實的冷風。原來，那些故事的背後，是運氣、時代、環境與人脈的堆疊，不只是努力與信念。

我曾經懷疑，這樣的書是不是在炫耀自己的成功？但後來我發現，真正值得閱讀的那幾本，其實並不炫耀。他們談的，是價值觀，是在金錢之外，如何找到生活的重心。有人談投資，有人談教育，也有人談失敗。真正的有錢人，懂得在成功之後，仍保有學習與反省的能力。

曾看過一段話：「成功不只是有錢，而是知道為何而活。」那時我忽然想起自己早年拚命讀那些理財書的模樣——其實我想追求的，不是金錢本身，而是那種能主宰自己生活的自由感。只是我們太容易把「自由」與「金錢」畫上等號，卻忘了真正的自由，是心安。

有錢人的書，讓我學到的，反而不是如何致富，而是如何看待貧窮與欲望。

我看到有人在書裡寫：「窮人花錢買快樂，有錢人花時間買寧靜。」那句話我想了很久。原來，當一個人擁有的越多，就越害怕失去；而當一個人沒有什麼時，反而能安然入睡。或許我們追求的，不該只是財富的數字，而是心靈的富足。

如今再逛書店，看到那些耀眼的封面，我不再急著掏錢購買。偶爾還是會翻一翻，看看別人的故事，但我更願意讀那些談人性的書、談時間與心靈的書。因為我知道，人生最難學會的課題，不是賺錢，而是知足。

有錢人的書，寫的是別人的成功；

我想寫的，是屬於自己的生活。

如果能用平凡的日子，換來一顆不慌不忙的心，

那，或許才是真正的富有。