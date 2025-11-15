有錢人穿得都很樸實？阿姨一次捐千萬「都有1特徵」 網點頭：好低調

不少有錢人都很低調。（示意圖／焦正德攝）

有錢人到底怎麼穿？不少人都以為一身名牌，穿著華麗才是有錢人，但作家黃大米近日分享，她朋友發現公司裡擁有多間房子的大哥，天天只穿公司發的 Polo 衫；也有在基金會工作的朋友，看過不少一次捐款一兩千萬的阿姨，穿的都很像要去買菜一樣，手上拿著環保購物袋，讓她直呼「真正的有錢人外表都看不出來」。

黃大米日前在臉書發文分享，她的朋友說，公司裡有好幾間房子的大哥，平常都只穿公司發的 Polo 衫。而另一名在基金會工作的朋友說，很多一次捐款一、兩千萬元的阿姨，來領感謝狀時都穿得像要去買菜一樣，手上拿著環保購物袋。

黃大米表示，她聽完後笑說「Polo 衫跟環保購物袋，才是真正帶財的吉祥物，應該要去買一下」，她也感嘆，真正的有錢人外表都看不出來，「很多看起來很有錢的，其實都沒有那麼有錢」。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言表示，「有錢人的錢包都是一條橡皮筋，綁著的是我好幾個月的薪水」、「認同大米的說法，外表無法斷定這個人有沒有錢，心理富有、保持一顆善良的心就是有錢人了」「真的，真正有錢的都好低調」、「購物袋才是真正的百寶袋」、「有些是著重在吃，有些著重出國旅行，有些是看場合與群眾穿著，我個人觀察」、「沒錯，他們真的都很樸實」。

